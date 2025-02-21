Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали під час візиту Келлога – Bloomberg

Українські офіційні особи обговорюють питання корисних копалин зі спеціальним представником США з питань РФ та України Кітом Келлогом під час переговорів у закритому режимі у Києві, пише Bloomberg 21 лютого з посиланням на джерело. За його словами, українські та американські переговорники прагнуть завершити угоду щодо критично важливих корисних копалин.

Ключові факти

Очікується, що укладена угода про доступ США до українських корисних копалин в обмін на гарантії безпеки стане ключовим елементом зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни.

За словами джерела, в ідеалі угода про мінерали була б підписана у присутності президентів США та України. Президент Володимир Зеленський, який зустрічався із Келлоггом 21 лютого, наполягав на зустрічі з Трампом до його переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

США продовжують домагатися мінеральної угоди, яка заклала б основу для обіцянки Трампа покласти край війні та компенсувати мільярди доларів підтримки, які Київ уже отримав.

Адміністрація США розглядає угоду щодо мінералів як спосіб повʼязати Америку та Україну, за словами іншого джерела, знайомого з цим питанням. Тим не менш, більшість майбутніх гарантій безпеки України буде покладено на Європу, додало джерело.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. За даними джерел Reuters, на зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив стурбованість щодо пропозиції США. Джерело повідомило, що президент обговорив власну пропозицію щодо видобутку корисних копалин із США, заявивши, що вона була розроблена відповідно до Конституції України.

За словами двох чиновників, замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України «способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку, надані Києву з початку війни в ​​лютому 2022 року».

Трамп, який не взяв на себе зобовʼязання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив, що хоче отримати від Києва рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд.

Угода про надра з США не була погоджена, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки для України, наразі над нею працюють юристи, сказав президент Зеленський на пресконференції 19 лютого. Він наголосив, що Україна хоче гарантій безпеки і закінчити війну в 2025-му.

Українська влада зірвала угоду з США про видобуток корисних копалин, заявив президент США Дональд Трамп 19 лютого на інвестиційному форумі в Маямі. Водночас адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду, повідомив Reuters із посиланням на джерела. Сам Трамп заявив, що збирається «воскресити» угоду. «Подивимося, що буде. Але я воскрешу її або буде не дуже весело», – заявив він.