ОПЕК+ уклала угоду про чергове відтермінування збільшення видобутку нафти

Деталі

План передбачає відкладення підвищення постачань, яке мало розпочатися зі зростання видобутку на 180 000 барелів на день у січні.

Поточні ціни на нафту є занизькими, щоб покрити бюджетні потреби більшості країн-учасниць ОПЕК+. Через це організація вже двічі відтерміновувала зростання видобутку.

Попит у Китаї залишається слабким, а перенасиченість ринку нафтою з Америки тисне на ціни. З липня ціни на нафту марки Brent знизилися на 18% і зараз складають близько $73 за барель.

Попри загальне відтермінування Об’єднані Арабські Емірати продовжать збільшувати видобуток – до 300 000 барелів на день у місячному розрізі. Ця угода була досягнута завдяки інвестиціям ОАЕ в розширення потужностей, хоча й призвела до зменшення квот для деяких африканських членів ОПЕК. Ангола покинула організацію на тлі цих суперечок.

ОПЕК наразі завершує узгодження деталей угоди, зокрема визначає терміни обмежень на видобуток.

Контекст

У червні ОПЕК та її партнери розробили план поступового відновлення видобутку нафти обсягом 2,2 млн барелів на добу, збільшуючи видобуток щомісяця. Це рішення було спрямоване на уникнення надлишку на ринку та підтримку стабільних цін, оскільки видобуток стримували з 2022 року. Однак через слабкий попит у Китаї та зростання пропозиції з Америки група вже двічі відкладала старт відновлення. З липня ціна нафти марки Brent знизилася на 17% і зараз складає $73 за барель.

Навіть якщо ОПЕК вирішить відкласти збільшення видобутку, заплановане на перший квартал, загальний рівень видобутку все одно буде зростати, зазначають аналітики. Зокрема, Об’єднані Арабські Емірати отримали дозвіл поступово нарощувати видобуток на 300 000 барелів на добу до 2025 року завдяки значним інвестиціям у розширення потужностей. Представники ОАЕ підкреслюють, що це питання не будуть обговорювати цього тижня, хоча один із делегатів припустив, що воно може бути переглянуте.

У той же час розширення казахстанського родовища Тенгіз у 2025 році може створити нові виклики для балансу на ринку нафти.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп визначив енергетичну політику як один із головних пріоритетів, заявивши про намір спростити регуляторні процедури та стимулювати американських нафтовиробників до збільшення видобутку.

Основною метою цієї ініціативи є зниження цін на пальне для споживачів у США. Однак таке зменшення вартості нафти може мати вплив не тільки на внутрішній ринок, а й на глобальну нафтову індустрію. Про перспективи та ризики цієї політики читайте в матеріалі Forbes.