ОПЕК+ заключила соглашение об очередной отсрочке увеличения добычи нефти

Страны ОПЕК+ достигли договоренности по отсрочке запланированного на январь увеличения добычи нефти. Об этом 5 декабря пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Подробности

План предусматривает отложение повышения поставок, которое должно было начаться с роста добычи на 180 000 баррелей в день в январе.

Текущие цены на нефть слишком низкие, чтобы покрыть бюджетные потребности большинства стран-участниц ОПЕК+. Поэтому организация уже дважды откладывала рост добычи.

Спрос в Китае остается слабым, а перенасыщенность рынка нефтью из Америки давит на цены. С июля цены на нефть марки Brent снизились на 18% и сейчас составляют около $73 за баррель.

Несмотря на общую отсрочку, Объединенные Арабские Эмираты продолжат увеличивать добычу – до 300 000 баррелей в день в месячном разрезе. Это соглашение было достигнуто благодаря инвестициям ОАЭ в расширение мощностей, хотя и привело к уменьшению квот для некоторых африканских членов ОПЕК. Ангола покинула организацию на фоне этих споров.

ОПЕК завершает согласование деталей соглашения, в частности определяет сроки ограничений на добычу.

Контекст

В июне ОПЕК и ее партнеры разработали план постепенного восстановления добычи нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки, увеличивая добычу ежемесячно. Это решение было направлено на избежание излишка на рынке и поддержание стабильных цен, поскольку добычу сдерживали с 2022 года. Однако из-за слабого спроса в Китае и роста предложения из Америки группа уже дважды откладывала старт возобновления. С июля цена нефти марки Brent снизилась на 17% и сейчас составляет $73 за баррель.

Даже если ОПЕК решит отложить увеличение добычи, намеченное на первый квартал, общий уровень добычи все равно будет расти, отмечают аналитики. В частности, Объединенные Арабские Эмираты получили разрешение постепенно наращивать добычу на 300 000 баррелей в сутки до 2025 г. благодаря значительным инвестициям в расширение мощностей. Представители ОАЭ подчеркивают, что этот вопрос не будут обсуждать на этой неделе, хотя один из делегатов предположил, что он может быть пересмотрен.

В то же время расширение казахстанского месторождения Тенгиз в 2025 году может создать новые вызовы для баланса на рынке нефти.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп определил энергетическую политику как один из главных приоритетов, заявив о намерении упростить регуляторные процедуры и стимулировать американских нефтепроизводителей к увеличению добычи.

Основной целью этой инициативы является снижение цен на топливо для потребителей в США. Однако такое уменьшение стоимости нефти может повлиять не только на внутренний рынок, но и на глобальную нефтяную индустрию. О перспективах и рисках этой политики читайте в материале Forbes.