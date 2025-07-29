OpenAI та її ключовий інвестор Microsoft Corp. можуть найближчими тижнями узгодити нові умови партнерства, пише 29 липня Bloomberg із посиланням на джерела. Ця угода може сприяти трансформації OpenAI у комерційну організацію.

Деталі

За даними двох джерел, знайомих із переговорами, компанії обговорюють умови, які дозволять Microsoft зберегти доступ до новітніх моделей OpenAI, зокрема у разі досягнення стартапом мети створення універсального штучного інтелекту (УШІ, комп’ютерної програми з інтелектом на рівні людського).

Чинний контракт, дія якого завершується 2030 року, передбачає втрату Microsoft частини прав на технології OpenAI у разі розроблення УШІ. Переговори ведуться регулярно, і, за словами трьох джерел, які побажали залишитися анонімними, угоду може бути укладено найближчим часом. Керівники компаній Сем Альтман (OpenAI) та Сатья Наделла (Microsoft) обговорювали реструктуризацію на конференції Allen & Co. у Сан-Веллі, Айдахо, у липні.

Хоча тон переговорів залишається позитивним, джерела застерігають, що угода ще не завершена і може зіткнутися з новими перешкодами. Крім того, плани OpenAI щодо реструктуризації ускладнені регуляторними перевірками та позовом від Ілона Маска, раннього інвестора компанії.

Маск звинуватив OpenAI у порушенні благодійної місії та шахрайстві з інвесторами, тоді як OpenAI відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що Маск намагається уповільнити розвиток компанії.

Контекст

Переговори щодо переходу OpenAI до статусу комерційної компанії тривають уже кілька місяців. Microsoft, яка інвестувала в OpenAI майже $13,75 млрд і має права на використання її інтелектуальної власності, залишається найбільшим інвестором, що стримує процес реструктуризації. Одним із ключових питань є розмір частки Microsoft у новій структурі компанії. Обговорення також стосуються перегляду умов партнерства, щоб Microsoft могла уникнути раптової втрати доступу до технологій OpenAI до завершення чинного контракту в 2030 році.