OpenAI розглядає можливість залучення до $100 млрд у межах нового інвестиційного раунду, який може підняти оцінку компанії до $830 млрд. Про це пише WSJ з посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Раунд перебуває на ранній стадії, а завершити його компанія планує не раніше кінця першого кварталу 2026 року. У разі залучення повної суми оцінка OpenAI може сягнути $830 млрд, однак умови угоди ще можуть змінитися, і попит інвесторів залишається невизначеним, зазначило видання.

Це стане одним із найсерйозніших випробувань для OpenAI після спаду ейфорії на публічних ринках навколо інвестицій у штучний інтелект. Компанії потрібні значні обсяги капіталу для розвитку моделей ШІ та збереження конкурентних позицій на ринку, який швидко змінюється.

OpenAI планує залучати суверенні фонди, зважаючи на масштаб раунду, і вже має досвід співпраці з фондом MGX з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Контекст

SoftBank раніше погодився інвестувати $30 млрд в OpenAI та продав свою частку в Nvidia за $5,8 млрд, щоб профінансувати цю угоду. Очікується, що до кінця року SoftBank надасть ще $22,5 млрд у межах запланованого фінансування.

Паралельно OpenAI активізувала укладання угод наприкінці року, включно з контрактом на ліцензування контенту та інвестицією в $1 млрд від Disney. Ці домовленості демонструють, що компанія зберігає сильні позиції у залученні коштів, навіть попри запитання інвесторів про фінансування масштабних планів розширення.

Ринок дещо скептично ставиться до угод OpenAI, зокрема через конкуренцію з Google, який має низьке боргове навантаження і стабільні прибутки. За оцінками аналітиків, OpenAI може витратити понад $200 млрд до 2030 року.

Водночас партнери компанії, зокрема Oracle і CoreWeave, останніми місяцями втратили частину ринкової вартості на тлі занепокоєння фінансуванням масштабних дата-центрів.