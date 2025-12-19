OpenAI розглядає можливість залучення до $100 млрд у межах нового інвестиційного раунду, який може підняти оцінку компанії до $830 млрд. Про це пише WSJ з посиланням на обізнані джерела.
- Раунд перебуває на ранній стадії, а завершити його компанія планує не раніше кінця першого кварталу 2026 року. У разі залучення повної суми оцінка OpenAI може сягнути $830 млрд, однак умови угоди ще можуть змінитися, і попит інвесторів залишається невизначеним, зазначило видання.
- Це стане одним із найсерйозніших випробувань для OpenAI після спаду ейфорії на публічних ринках навколо інвестицій у штучний інтелект. Компанії потрібні значні обсяги капіталу для розвитку моделей ШІ та збереження конкурентних позицій на ринку, який швидко змінюється.
- OpenAI планує залучати суверенні фонди, зважаючи на масштаб раунду, і вже має досвід співпраці з фондом MGX з Об’єднаних Арабських Еміратів.
Контекст
SoftBank раніше погодився інвестувати $30 млрд в OpenAI та продав свою частку в Nvidia за $5,8 млрд, щоб профінансувати цю угоду. Очікується, що до кінця року SoftBank надасть ще $22,5 млрд у межах запланованого фінансування.
Паралельно OpenAI активізувала укладання угод наприкінці року, включно з контрактом на ліцензування контенту та інвестицією в $1 млрд від Disney. Ці домовленості демонструють, що компанія зберігає сильні позиції у залученні коштів, навіть попри запитання інвесторів про фінансування масштабних планів розширення.
Ринок дещо скептично ставиться до угод OpenAI, зокрема через конкуренцію з Google, який має низьке боргове навантаження і стабільні прибутки. За оцінками аналітиків, OpenAI може витратити понад $200 млрд до 2030 року.
Водночас партнери компанії, зокрема Oracle і CoreWeave, останніми місяцями втратили частину ринкової вартості на тлі занепокоєння фінансуванням масштабних дата-центрів.
