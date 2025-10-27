Генеральний директор OpenAI Сем Альтман разом із невеликою групою керівників уклали угоди на суму до $1,5 трлн, майже не залучаючи зовнішніх консультантів. Ці угоди, які пов’язують стартап із найбільшими світовими компаніями, мають незвичайну структуру, пише FT з посиланням на джерела.

Деталі

Альтман вів переговори з Nvidia, Oracle, AMD і Broadcom про постачання чипів та іншої обчислювальної інфраструктури, покладаючись переважно на внутрішню команду, а не на банкірів чи юристів OpenAI, пише видання.

До ключових помічників Альтмана входять президент компанії Грег Брокман, фінансовий директор Сара Фріар та Пітер Хьоше, якого нещодавно призначили відповідальним за фінансування інфраструктури. За словами джерел, близьких до компанії, такий нестандартний підхід до укладання угод призвів до критики через недостатню прозорість фінансових деталей та складні структури, які пов’язують постачальників, інвесторів і клієнтів.

Угоди, які уклала OpenAI, викликали зростання акцій партнерів компанії на біржі завдяки обіцянкам доходів у сотні мільярдів доларів. Проте команда Альтмана зосередилася насамперед на технічних аспектах угод про чипи, відкладаючи фінансові деталі на потім.

Угоди розраховані на кілька років, із платежами, прив’язаними до певних етапів, що дозволяє OpenAI скорочувати замовлення чипів у майбутньому, якщо фінансування зменшиться.

Мета OpenAI – стимулювати виробництво та розробку якомога більшої кількості чипів. Альтман презентував амбітні ідеї співпраці, а невеликі команди під керівництвом Брокмана та Фріар займалися структурою та управлінням угодами. Брокман, який є частиною засновницької команди OpenAI з 2015 року, відігравав ключову роль у реалізації цих угод. Фріар, яка приєдналася до компанії минулого року, має досвід у фінансах і раніше керувала виводом компанії Nextdoor на біржу.

Для фінансових консультацій щодо збору коштів Альтман залучив банкіра Майкла Кляйна з Citigroup, але той не брав участі в угодах із постачання чипів. Невелика команда під керівництвом Пітера Хьоше, колишнього консультанта Deloitte, працювала над збільшенням обчислювальних потужностей, прагнучи досягти мети Альтмана – 1 гігават на тиждень.

Угоди OpenAI базуються на моделі, яку компанія вперше випробувала з постачальником хмарних обчислень CoreWeave у березні. OpenAI уклала контракт на $11,9 млрд за обчислювальні потужності CoreWeave, отримавши натомість акції компанії на $350 млн. Згодом угода розширилася до $22 млрд, а вартість акцій CoreWeave зросла втричі.

Більшість угод починалися з ініціативи компаній-виробників чипів, які пропонували співпрацю OpenAI. Угоди будувалися на довірі між Альтманом та його партнерами, без залучення зовнішніх консультантів, щоб зробити переговори швидшими та менш конфліктними. Наприклад, угода з Nvidia, за якою Nvidia інвестує до $100 млрд в OpenAI в обмін на закупівлю чипів на $350 млрд, була укладена напряму між Альтманом і генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Угода з AMD виникла після багаторічних переговорів про створення спеціального чипа для OpenAI. AMD надала стартапу право купити до 10% акцій компанії за символічну ціну в обмін на закупівлю чипів на 6 гігават. Партнерство з Oracle на $300 млрд розпочалося, коли Oracle втратила попереднього клієнта для дата-центру в Техасі, і OpenAI скористалася цією можливістю.

Нещодавно Альтман найняв Майка Лібераторе, колишнього фінансового директора xAI, щоб очолити фінансування інфраструктури штучного інтелекту. Очікується, що він відіграватиме важливу роль у майбутніх угодах.

Контекст

Для реалізації своїх масштабних планів OpenAI потребує значних фінансових ресурсів, адже її витрати суттєво перевищують доходи. За даними FT, за останній місяць гендиректор Сем Альтман уклав угоди з Oracle, Nvidia, AMD і Broadcom для забезпечення обчислювальних потужностей на 26 гігават, що обійдеться компанії в понад $1 трлн протягом наступних десяти років. Такі витрати викликають занепокоєння щодо можливої фінансової бульбашки в сфері ШІ, оскільки ключові американські компанії покладаються на OpenAI для виконання великих контрактів, що підвищує економічні ризики.

Недавні домовленості з AMD і Nvidia передбачають співпрацю в розробці ШІ-обладнання, зокрема чипів і дата-центрів, обмінюючись технічним досвідом. Один із керівників OpenAI порівняв ці ініціативи з запуском AWS компанією Amazon. Попри подвоєння доходів порівняно з минулим роком, у першій половині 2025 року операційні збитки OpenAI сягнули $8 млрд. Партнери, такі як Oracle, беруть на себе початкові витрати на інфраструктуру, дозволяючи OpenAI використовувати їхні фінансові ресурси для розвитку бізнесу.

Угоди з AMD і Nvidia передбачають поступове нарощування потужностей, де OpenAI оплачуватиме їх по мірі введення в експлуатацію. Однак 20 гігават потужностей потребують енергії, еквівалентної 20 ядерним реакторам, що викликає сумніви в аналітиків щодо здатності однієї компанії забезпечити такий обсяг. Дві третини витрат на нові обчислювальні потужності припадають на напівпровідники. OpenAI намагається стимулювати ринок фінансування чипів, створюючи значний попит і укладаючи інноваційні контракти з Nvidia та AMD. Водночас ці угоди критикують за циклічність, адже OpenAI витрачає інвестиції Nvidia на їхні ж чипи.