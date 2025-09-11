Google виділила $1,5 млн на розвиток української освітньої платформи «Мрія». Про це йдеться у повідомленні компанії від 11 вересня.

Деталі

Ініціатива реалізується за підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти і науки, а також Програми EGAP і Фонду Східна Європа за сприяння Швейцарії.

Кошти від Google будуть спрямовані на розширення використання платформи «Мрія» у школах і дитячих садках, а також на впровадження інструментів штучного інтелекту для персоналізації навчання та зменшення рутинної роботи педагогів. Очікується, що проєкт охопить понад 500 000 користувачів.

Платформа «Мрія» вже полегшує роботу вчителів, зменшуючи час на адміністративні завдання, та спрощує взаємодію учнів і батьків у навчальному процесі. Нове фінансування сприятиме масштабуванню платформи та впровадженню додаткових ШІ-інструментів для освіти.

Контекст

Платформу «Мрія» запустили в тестовому режимі у вересні 2024 року. У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що вебпортал і мобільний застосунок стали доступними для шкіл. «Мрія» об’єднує цифрові посвідчення, розклад занять, навчальний контент і безпечні канали комунікації в єдиному застосунку для учнів, батьків і вчителів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що станом на вересень 2025 року платформу використовують понад 2000 шкіл. Наступного року планується розпочати тестування «Мрії» в дошкільних закладах.