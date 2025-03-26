Україна очкує на відкриття зовнішньополітичного переговірного кластеру з ЄС. Рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв і рішень ЄС складає 100% у 2025-му. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє пресслужба МЗС.
Амбіція України у 2025-му – відкрити 5-6 кластерів із шести, заявляв президент Володимир Зеленський.
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Деталі
- Скринінг українського законодавства на відповідність ЄС за переговірним розділом «Зовнішня політика та політика безпеки та оборони» завершився на початку березня, йдеться в релізі МЗС. У ході скринінгу українська делегація презентувала Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності інформацію про реалізацію зовнішньої політики, політики безпеки й оборони України.
- Рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС складає 95% за 2024 рік, і 100% за підсумками перших місяців 2025 року, зазначив Сибіга. Це є одним з критеріїв у переговорах та вступі до ЄС.
- Наразі Україна очікує офіційного скринінгового звіту Єврокомісії та відкриття шостого переговірного кластера «Зовнішні відносини», додав глава МЗС. Його можуть відкрити після відкриття кластера 1 «Основи», який у переговірному процесі відкривається першим і закривається останнім.
Контекст
Україна минулого року формально відкрила перемовини з ЄС про членство. Фактичні переговори мають початися разом із відкриттям шести переговірних кластерів.
Амбітна мета України – відкрити п’ять-шість кластерів уже 2025 року, заявив під час січневого візиту до Варшави президент Володимир Зеленський. Однак Угорщина блокує відкриття першого кластера «Основи», повідомляв у лютому RFM FM.
Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році, переконана Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції. На це вказують кілька факторів, зокрема розгляд нового семирічного бюджету ЄС з врахуванням членства України.
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