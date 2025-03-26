Україна очкує на відкриття зовнішньополітичного переговірного кластеру з ЄС. Рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв і рішень ЄС складає 100% у 2025-му. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє пресслужба МЗС.

Деталі

Скринінг українського законодавства на відповідність ЄС за переговірним розділом «Зовнішня політика та політика безпеки та оборони» завершився на початку березня, йдеться в релізі МЗС. У ході скринінгу українська делегація презентувала Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності інформацію про реалізацію зовнішньої політики, політики безпеки й оборони України.

«Зовнішня політика та політика безпеки та оборони» завершився на початку березня, йдеться в релізі МЗС. У ході скринінгу українська делегація презентувала Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності інформацію про реалізацію зовнішньої політики, політики безпеки й оборони України. Рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС складає 95% за 2024 рік, і 100% за підсумками перших місяців 2025 року, зазначив Сибіга. Це є одним з критеріїв у переговорах та вступі до ЄС.

Наразі Україна очікує офіційного скринінгового звіту Єврокомісії та відкриття шостого переговірного кластера «Зовнішні відносини», додав глава МЗС. Його можуть відкрити після відкриття кластера 1 « Основи », який у переговірному процесі відкривається першим і закривається останнім.

Контекст

Україна минулого року формально відкрила перемовини з ЄС про членство. Фактичні переговори мають початися разом із відкриттям шести переговірних кластерів.

Амбітна мета України – відкрити п’ять-шість кластерів уже 2025 року, заявив під час січневого візиту до Варшави президент Володимир Зеленський. Однак Угорщина блокує відкриття першого кластера «Основи», повідомляв у лютому RFM FM.

Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році, переконана Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції. На це вказують кілька факторів, зокрема розгляд нового семирічного бюджету ЄС з врахуванням членства України.