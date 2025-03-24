«Дотацій для сільського господарства не буде». Голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса – про це та складнощі інтеграції агросектору до ЄС. Інтервʼю 

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Які перспективи для українського агро відкриває європейський ринок та як ІМК готується до євроінтеграції. Про це у розмові з Алексом Ліссітсою, гостем чергового випуску «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine
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Голова наглядової ради і міноритарний акціонер агрокомпанії ІМК Алекс Ліссітса відійшов від операційного управління влітку 2024 року. Тепер він приділяє більше часу стратегічним питанням. На першому плані – адаптація ІМК до європейських стандартів, необхідних для інтеграції в ринок ЄС.
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