«Дотацій для сільського господарства не буде». Голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса – про це та складнощі інтеграції агросектору до ЄС. Інтервʼю 

Які перспективи для українського агро відкриває європейський ринок та як ІМК готується до євроінтеграції . Про це у розмові з Алексом Ліссітсою, гостем чергового випуску «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine

Голова наглядової ради і міноритарний акціонер агрокомпанії ІМК Алекс Ліссітса відійшов від операційного управління влітку 2024 року. Тепер він приділяє більше часу стратегічним питанням. На першому плані – адаптація ІМК до європейських стандартів, необхідних для інтеграції в ринок ЄС.

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