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Стефанішина: Членство України в ЄС у 2030-му – фактично ухвалене рішення

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

1 хв читання

Стефанішина, ЄС, членство, євроінтеграція, член ЄС /Getty Images

Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції. Фото Getty Images

Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році. Кілька факторів вказують, що це вже практично ухвалене рішення. Про це на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine заявила Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції.

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Ключові цитати

  • «Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році. Це вже фактично ухвалене рішення», – прокоментувала Стефанішина слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що з нинішнім темпом реформ Україна може вступити в ЄС до 2030 року.
  • На серйозність і реалістичність намірів ЄС вказує те, що бюджет ЄС на 2026–32/33 роки формується з урахуванням членства України, пояснила Стефанішина.
  • «Серйозність намірів ЄС можна оцінювати за зусиллями Угорщини із блокування їх реалізації, – додала Стефанішина. – Угорщина зараз намагається активно блокувати включення України в наступний бюджет ЄС».
  • Україна також ставить собі термін 2027 рік за всіма майбутніми зобов’язаннями перед ЄС, в яких не проситиме перехідних періодів, додала вона. Це означає, що частину законодавства для інтеграції України в ЄС буде розроблено у 2025–2026-х та ухвалена у 2027 році.
  • «Тому ця ціль [2030 рік] – абсолютно реалістична. Ми в багатьох секторах уже інтегровані в ЄС. Це сфера телекомунікаційних послуг, торговельна, транспортна та митна лібералізації, енергетичні ринки», – сказала Стефанішина.
  • Є і проблемні питання, але рівень інтеграції вже зараз є високим, додала віцепрем’єр-міністерка. Тому велику кількість міфів і загроз знято. «Звичайно, сільськогосподарська сфера, аграрний сектор залишаються тригером, але величезний спектр питань уже зараз тригером не є», – підсумувала вона.

Контекст

Україна минулого року формально відкрила перемовини з ЄС про членство. Фактичні переговори мають початися разом із відкриттям шести переговірних кластерів.

Амбітна мета України – відкрити п’ять-шість кластерів уже 2025 року, заявив під час січневого візиту до Варшави президент Володимир Зеленський. Однак Угорщина блокує відкриття першого кластера «Основи», повідомляв у лютому RFM FM.

2030-й як рік можливого членства України звучить не вперше від європейських посадовців. Уперше її озвучив восени 2023-го тодішній голова Євроради Шарль Мішель як момент, коли ЄС має бути готовим до розширення.

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