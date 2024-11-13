Переведення між військовими частинами через «Армія+». Хто зможе скористатися

Кабінет Міністрів схвалив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з удосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами за їхньою ініціативою, йдеться у постанові уряду №1291 від 12 листопада. Міноборони має протягом 30 днів забезпечити технічну можливість реалізації проєкту через «Армія+».

Ключові факти

Відповідно постанови, право на звернення до Кадрового центру ЗСУ з рапортом на переміщення мають:

військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах тилового та оперативного забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних (навчально-тренувальних) центрах (частинах), ТЦК та СП, військових частинах резерву, а також в інших частинах, які не належать бойового складу військ ЗСУ, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження служби до військових частин бойового складу військ; військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах ЗСУ, які не належать до військових частин бойового складу військ, які мають бажання бути переміщеними до інших військових частин, які не належать до бойового складу військ; військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах бойового складу військ, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин бойового складу військ Збройних Сил; військовослужбовці, які проходять військову службу у частинах усіх родів військ Збройних Сил, які за висновком ВЛК придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, але не призначені у своїх військових частинах на посади, що відповідають висновку ВЛК, і мають бажання бути переміщеними до іншої військової частини ЗСУ.

Рапорт на переміщення подається у «Армія+», до нього військовослужбовець додає такі документи : копію військового квитка, посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує проходження служби у військовій частині, рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним, погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій, для яких таке погодження не є обов’язковим), висновок військово-лікарської комісії (за потреби).

: копію військового квитка, посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує проходження служби у військовій частині, рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним, погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій, для яких таке погодження не є обов’язковим), висновок військово-лікарської комісії (за потреби). Кадровий центр Збройних Сил перевіряє поданий військовослужбовцем рапорт на відсутність підстав для відмови у переміщенні. Строк для проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту.

з моменту надходження рапорту. У переміщенні військовослужбовця відмовляється за наявності однієї з таких підстав:

військовослужбовець не належить до жодної з категорій, що мають право на переведення; військовослужбовець проходить військову службу у частині менше шести місяців або менше одного року з моменту попереднього його переміщення за власною ініціативою; до рапорту не додані потрібні документи.

Будь-які інші підстави для відмови у переміщенні військовослужбовця заборонені.

За результатами перевірки Кадровий центр ЗСУ повідомляє військовослужбовцю через порталу «Армія+» про погодження або про відмову у погодженні рапорту із зазначенням підстав для відмови.За відсутності підстав для відмови у переміщенні Кадровий центр ЗСУ готує проект наказу на переміщення і передає їх на підписання. Наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки.

Контекст

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії застосунку були доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

12 листопада президент Володимир Зеленський анонсував, що через цей застосунок реалізують прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Технічна готовність старту – 15 листопада.