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Послугою онлайн-відстрочки у «Резерв+» скористалися 100 000 українців – Умєров

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У застосунку «Резерв+» вже 100 000 громадян отримали або продовжили відстрочку від мобілізації, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Наразі онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів і людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

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Ключові факти

  • За перші дні користувачі згенерували 100 000 відстрочок. Уже незабаром послуга стане доступною в застосунку й для багатодітних батьків.
  • «Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок – дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння в чергах й очікування кінцевого результату», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
  • Більша частина відстрочок, яка була оформлена, – поновлення старих.
  • Відтепер люди, які мали законні підстави на відстрочку, можуть отримати її швидше, ніж за три місяці. Зокрема, автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості й прозорості та зниженню корупційних ризиків.

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу в травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня в застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК і подачу заявки на відстрочку.

18 жовтня в «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

9 листопада в застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації.

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