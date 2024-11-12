Уряд спростив переведення між військовими частинами, вони відбуватимуться через застосунок «Армія+»

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами Збройних Сил України, повідомив президент Володимир Зеленський. Зміни стосуються переведень саме за ініціативою захисників.

Ключові факти

«Переведення працюватимуть через застосунок «Армія+». 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+», – написав Зеленський.

У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини.

Міністерство оборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму.

Технічна готовність старту – 15 листопада.

Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та Збройних Сил України. Зміни є результатом домовленостей на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні.

Контекст

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії застосунку були доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

У застосунку також передбачені опитування, завдяки яким держава зможе дізнатися думку військових з будь-яких питань, а самі військовослужбовці зможуть впливати на реальні зміни у Силах оборони.

У диджитал-екосистемі України зараз розвиваються такі цифрові продукти, як «Мрія», «Резерв+» і «Армія+».

Нещодавно у «Армія+» став доступний сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, це дасть змогу військовим здобувати важливі знання навіть у польових умовах.