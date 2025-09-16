Увечері, 16 вересня, Володимир Зеленський ініціював зустріч з депутатами «Слуги народу». На ній обговорювали переважно питання соціально-економічного характеру. Серед тем, що порушили депутати: житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), обмеження зарплати в держсекторі й скасування спецпенсій, повідомили три співрозмовники Forbes Ukraine, що брали участь у цій зустрічі.

Ключові факти

Зустріч відбулась у форматі питання-відповідь і тривала півтори години. З 230 депутатів «Слуги народу» на неї прийшло близько половини, розповіли три депутати на умовах анонімності.

Депутати порушили питання проблеми забезпечення житлом ВПО. У відповідь Зеленський запропонував напрацювати їм конкретне рішення, повідомили учасники події.

Була пропозиція встановити верхню межу зарплати в публічному секторі, кажуть співрозмовники. «Він не проти», – переповів реакцію президента на цю пропозицію один з учасників зустрічі.

Порушувалось питання скасування спецпенсій для силовиків. «Президент дипломатично «зʼїхав» з питання, – повідомив один з депутатів. – Сказав, що треба думати, як це все краще зробити».

Під час зустрічі депутати висловлювали ідею підвищити базовий оклад військовослужбовців, який наразі становить 20 000 грн, зазначив один зі співрозмовників. Він не згадав чіткого обговорення цієї теми.

«Виглядало як спроба відновити діалог після липневих подій з НАБУ та САП», – вважає один з депутатів. Президент домовився провести наступну зустріч з фракцією на початку жовтня.

Контекст

Зранку 22 липня правоохоронний комітет Верховної Ради вніс низку правок до законопроєкту №12414, який стосувався питань розшуку людей під час війни.

Правки надавали генеральному прокурору можливість впливати на роботу Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Йдеться як про доступ до розслідувань антикорупційних органів, так і про можливість закривати справи або передавати їх іншим правоохоронним органам.

Того ж дня ці норми під час голосування у другому читанні підтримали 263 депутати і ввечері його підписав президент. Це спровокувало масові протести у 17 містах та осуд міжнародних партнерів.

24 липня президент зареєстрував невідкладний законопроєкт №13533,, що повертає незалежність НАБУ та САП. Рада проголосувала його 31 липня, депутати віддали 331 голос «За».

«Це вбило дуже глибокий клин недовіри між парламентом і Офісом президента (ОП) і фактично призвело до повноцінної парламентської кризи», – коментував Forbes Ukraine події з голосування та скасування правок, що обмежували незалежність антикор-інфраструктури один з депутатів.