«Перший прецедент з цифровою платформою». АМКУ змусив BlaBlaCar змінити умови повернення сервісного збору. Чи готові Rozetka та сервіси таксі до посилення уваги регулятора?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Після майже року розслідування Антимонопольного комітету (АМКУ) найбільша в світі платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar чіткіше прописала власні правила повернення сервісного збору для скасованих поїздок та знизила його максимальний ліміт на 13%. Це вперше АМКУ змусив цифрову платформу змінити власні правила. Що це означає для інших гравців ринку?

У грудні 2024-го АМКУ виявив, що підходи BlaBlaCar до встановлення та повернення сервісного збору були нечіткими та непрозорими й порушували конкуренцію. Наприклад, компанія в одних випадках повертала пасажиру сервісний збір за скасовану поїздку, а в інших – ні.

У березні АМКУ оштрафував BlaBlaCar (ТОВ «І-Тревелс») на 424 500 грн. Компанія не надала запитувані в неї дані у встановлений 15-денний термін. У BlaBlaCar це пояснили внутрішнім збоєм комунікації, а не умисним ігноруванням.

