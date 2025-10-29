Прослухати матеріал
Після майже року розслідування Антимонопольного комітету (АМКУ) найбільша в світі платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar чіткіше прописала власні правила повернення сервісного збору для скасованих поїздок та знизила його максимальний ліміт на 13%. Це вперше АМКУ змусив цифрову платформу змінити власні правила. Що це означає для інших гравців ринку?
У грудні 2024-го АМКУ виявив, що підходи BlaBlaCar до встановлення та повернення сервісного збору були нечіткими та непрозорими й порушували конкуренцію. Наприклад, компанія в одних випадках повертала пасажиру сервісний збір за скасовану поїздку, а в інших – ні.
У березні АМКУ оштрафував BlaBlaCar (ТОВ «І-Тревелс») на 424 500 грн. Компанія не надала запитувані в неї дані у встановлений 15-денний термін. У BlaBlaCar це пояснили внутрішнім збоєм комунікації, а не умисним ігноруванням.
