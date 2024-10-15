«Національний кешбек». У «Дії» відтепер можна перевірити товар на участь у програмі

Українці можуть самостійно перевірити, чи бере той чи інший товар участь у програмі «Національний кешбек». У застосунку «Дія» з’явилася функція сканування штрихкодів товарів. Про це 15 жовтня повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Сканер допоможе покупцю визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%, розповіла перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перевірка через «Дію» сповістить, чи товар український і бере участь в програмі «Національний кешбек»; товар не бере участі в програмі, хоч і є українським; товар вироблено не в Україні.

Контекст

20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги «Національний кешбек», який має стати частиною великої урядової кампанії «Зроблено в Україні».

Отримані кошти можна буде витратити на послуги: медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбеку – 3000 грн за місяць.

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, зокрема ліки і медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватися на підакцизні товари.

Участь покупців, виробників, продавців і банків у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Офіційно до програми «національний кешбек» приєдналися ритейлери «АТБ-маркет», «Сільпо», Novus, Varus та «Auchan Україна». Ці торговельні мережі обслуговують понад 5 млн українців щодня.

За час дії програми «Національний кешбек» 1,18 млн українців бачать нарахований кешбек. За цей час їм нарахували 90 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. До програми долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. Понад 1,1 млн користувачів активували у «Дії» картки для виплат.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 267 000 українських товарів від 1352 місцевих виробників.