Танкери, які перебувають під санкціями США, з’явилися в ланцюжку постачання російської нафти до Індії. Це суперечить заявам влади, що Індія не дозволить таким суднам розвантажуватися у своїх портах, пише Bloomberg із посиланням на дані аналітичних компаній Kpler і Vortexa.

Деталі

Минулого тижня близько 1 млн барелів нафти сорту Sokol із Далекого Сходу Росії доставили на індійський нафтопереробний завод. Половина цього обсягу транспортувалася через два перевантаження між суднами, одне з яких здійснив танкер під санкціями США.

За даними аналітиків, інші підсанкційні судна також перевантажили нафту Sokol для доставки в Індію наступного місяця.

Наприкінці березня танкер Viktor Titov, що перебуває під санкціями США, завантажив 500 000 барелів нафти на російському терміналі. Потім вантаж перевантажили на інше судно, яке передало його танкеру Cordelia Moon.

Останній доставив нафту до нафтопереробного заводу в Джамнагарі наприкінці травня. Обидва ці судна підпадають під санкції Великої Британії, але не США.

Ще один танкер, Captain Kostichev, під санкціями США, наприкінці квітня завантажив 699 000 барелів нафти Sokol із проєкту «Сахалін-1» і перевантажив її на судно Monte-1, яке має розвантажитися в Джамнагарі на початку червня.

Індія раніше заявляла, що суднам, які перебувають під санкціями США, не дозволятимуть розвантажувати вантажі в країні, зазначило агентство. Разом з тим уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді наголошував, що дотримується лише обмежень, запроваджених ООН, і не визнає санкцій, накладених окремими країнами чи групами країн.

Контекст

Індійські нафтопереробні заводи працюють на повну потужність, переробляючи російську нафту для експорту на Захід, що допомагає Росії обходити санкції G7. Імпорт російської нафти до Індії зріс на 900% порівняно з довоєнним періодом, досягнувши 82 млн тонн у 2023 році. Індія стала важливим центром переробки російської сировини, яку часто доставляє «тіньовий» флот, фінансуючи війну в Україні.

Експорт російської нафти до Китаю також зріс – до 107 млн тонн у 2023 році порівняно з 80 млн тонн у 2021-му. Індія та Китай разом купують 78% російської нафти, тоді як три роки тому їхня частка становила 32%.

Індія закуповує російську нафту через економічні вигоди. Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі наголосив, що країна купуватиме нафту за найвигіднішими цінами від будь-якого постачальника, нагадавши, що Європа та Японія продовжують імпортувати російський газ.

На початку 2025 року Індія та Китай призупинили закупівлі російської нафти на березень через зростання вартості фрахту танкерів після нових санкцій США проти постачальників РФ. Це спричинило підвищення ставок на танкери, оскільки покупці та порти почали уникати суден під санкціями.