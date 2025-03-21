«Роснєфть» може продати останній великий актив за кордоном через санкції – The Economic Times

Російська нафтова компанія «Роснєфть» може продати свою частку в індійській Nayara Energy через санкції. Про це пише The Economic Times із посиланням на джерела.

Деталі

У 2017 році «Роснєфть», яка з 2014 року перебуває під санкціями США та ЄС, придбала 49,13% акцій Nayara Energy (раніше Essar Oil) за $12,9 млрд, зробивши це найбільшою іноземною інвестицією в нафтопереробку Індії.

Через санкції «Роснєфть» уже кілька років не може отримати прибуток від Nayara Energy, що, ймовірно, і стало причиною планів продажу, пише видання. Компанія провела переговори з індійськими Reliance Industries, Adani, JSW Group та саудівською Saudi Aramco, яка минулого року заявила про наміри вкласти до $100 млрд в Індію.

«Роснєфть» оцінює Nayara Energy у понад $20 млрд, але угода ще далека від завершення. Зазначається, що у березні топменеджери компанії відвідали Нью-Делі для обговорення.

Крім того, російська UCP Investment Group планує продати свою частку в Nayara Energy за більш ніж $5 млрд. Цього місяця Nayara запропонувала міноритарним акціонерам викупити 25,9 млн акцій по 731 рупії за штуку, щоб вони могли вийти з компанії.

Акції Nayara Energy (раніше Essar Oil) виключили з Бомбейської та Національної фондових бірж Індії у 2016 році, але понад 200 000 дрібних акціонерів усе ще мають її цінні папери.

Контекст

США та ЄС запровадили санкції проти «Роснєфті» через агресію Росії проти України, заборонивши постачання технологій для видобутку нафти в Арктиці та на глибоководді, а також обмеживши доступ до західних фінансових ринків.

У січні 2025 року США посилили тиск, додавши до санкційного списку понад 30 російських нафтосервісних компаній, зокрема «РН-Буріння» – дочірню структуру «Роснєфті». Компанія назвала санкції незаконними й такими, що вигідні конкурентам на ринку.

Після початку війни в Україні та введення нафтового ембарго G7 компанія втратила європейський ринок, який обслуговувала майже 50 років, але стала ключовим постачальником нафти до Індії. За даними Kpler, минулого року Росія обійшла ОАЕ, ставши найбільшим експортером сирої нафти до Індії. Reuters повідомляє, що індійські НПЗ купують у РФ близько 1,5 млн барелів на день – половину всього експорту російської нафти танкерами.

У грудні «Роснєфть» уклала з Індією 10-річний контракт на постачання 500 000 барелів на добу вартістю $13 млрд – найбільшу угоду в історії нафтової торгівлі між країнами.