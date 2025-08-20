Верховна Рада ухвалила законопроєкт 13439-3, який передбачає збільшення невійськових видатків держбюджету на майже 45 млрд грн, повідомила голова бюджетного комітету, народна депутатка Роксолана Підласа. Йдеться про збільшення резервного фонду для фінансування програм Мінцифри, харчування школярів, закупівлі ліків, підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, підтримку «Укрзалізниці» . Ресурс покриватиметься коштом скорочення невійськових видатків на 36,7 млрд грн і 8 млрд грн з бюджету Києва.

На що спрямують кошти

25,5 млрд грн – до резервного фонду для непередбачуваних військових і гуманітарних витрат, з них 8 млрд грн буде спрямовано на підтримку «Укрзалізниці».

4,3 млрд грн – Мінцифрі: 1,4 млрд на закупівлю техніки та дронів, 2,8 млрд – гранти для виробників у сфері defense tech.

4,6 млрд грн – харчування учнів початкових класів у всіх регіонах та учнів 5–11 класів на прифронтових територіях.

3,2 млрд грн – на закупівлю ліків для пацієнтів з онкологічними та рідкісними захворюваннями, гепатитами, гемофілією.

1,5 млрд грн – субвенції місцевим бюджетам для розвитку мережі військових ліцеїв.

1,2 млрд грн – підтримка ветеранів війни та їхніх родин.

1 млрд грн – на житло для внутрішньо переміщених осіб (будівництво, реконструкцію та кредитування).

Контекст

Раніше компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (EBA), Американської торгової палати (ACC) та Федерації роботодавців України просять Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до держбюджету-2025, щоб надати додаткову фінансову підтримку «Укрзалізниці».

Бізнес наголошує: без цього компанія ризикує скоротити операції, погіршити якість перевезень і зірвати логістичні ланцюги.

Залізниця – критично важлива не лише для самої галузі, а й для аграріїв, металургів, енергетиків і будівельників, зазначають в асоціації. Фінансовий стан УЗ «наблизився до критичної межі», очікується розрив ліквідності вже у жовтні 2025 року, зазначила ФРУ.

Роботодавці вважають, що така підтримка має стати системною: у проєкті держбюджету на 2026 рік необхідно передбачити цільові видатки на компенсацію збитків пасажирських перевезень, як це робиться у більшості країн ЄС.

Верховна Рада 31 липня ухвалила в цілому законопроєкт №13573. Він передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військових, 216 млрд – на закупівлю зброї та техніки.

Документ був поданий на заміну раніше проголосованому в першому читанні законопроєкту №13439-3 про зміни до держбюджету. Напередодні голова бюджетного комітету повідомила про скасування його розгляду після політичних консультацій 30 липня.