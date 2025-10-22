У середу, 22 жовтня, Верховна Рада підтримала продовження ще на рік, до 1 січня 2027 року, пільг на ввезення електромобілів. Відповідну правку №1061 ухвалили під час розгляду у першому читанні проєкту держбюджету на 2026 рік 248 голосами народних депутатів. Її ще мають схвалити остаточно у листопаді.

Деталі

«Це ті пільгові умови, які сьогодні є для електромобілів. Це, і говорив президент свого часу, це й підтримував уряд, пропонується залишити таку норму ще на рік, але з умовою додаткових компенсаторів», – зазначив автор правки Дмитро Разумков в ході обговорення.

Такими компенсаторами можуть бути або дорожній збір, або плата за кіловат батареї, або з так званих «кінських сил» для того, щоб «урівняти в правах, можливостях і відповідальності власників електромобілів і власників авто з двигуном внутрішнього згоряння».

«Я пропоную поставити правку на голосування, її підтримати для того, щоб ми дійсно зменшували залежність від російського палива і збільшували можливість розвитку нашої екології і нашого електроринку», – додав він перед голосуванням.

Правка ухвалена в межах першого читання держбюджету, проте це лише доручення уряду – фінальний текст Кабмін має подати в листопаді, уточнив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Контекст

З 1 січня 2019 року ВР скасувала ПДВ і мито за розмитнення авто з електричним двигуном, а акциз знизили до €1/кВт⋅год. З 1 липня 2022-го під час купівлі електромобіля не потрібно сплачувати збір до Пенсійного фонду.

Для автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) передбачено сплату ввізного мита (10% від митної вартості), акцизного податку, який залежить від типу палива, обʼєму двигуна та віку авто, а також ПДВ (20% від суми митної вартості, мита та акцизу) і збору до Пенсійного фонду в розмірі від 3% до 5% вартості авто залежно від його ціни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го кількість автомобілів із електродвигуном на українських дорогах збільшилася майже вп’ятеро.

За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд. Бюджету це коштувало 48 млрд грн, за розрахунками Forbes Ukraine. З 1 січня 2026-го дія пільг мала закінчитись.