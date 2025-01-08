Платформа для продажів через відеостріми Whatnot залучила $265 млн. На що спрямує інвестиції

Компанія Whatnot, платформа, що дозволяє користувачам продавати колекційні товари через відеостріми, залучила $265 млн. Завдяки інвестиціям загальна оцінка зросла до $4,97 млрд, пише TechCrunch . Whatnot планує стати глобальним гравцем у сегменті livestream-шопінгу.

Деталі

Інвестраунд спільно очолили Avra, DST Global та Greycroft за участі Andreessen Horowitz, CapitalG, BOND, Durable Capital Partners та Y Combinator. Whatnot залучив вже близько $746 млн.

Платформа, що дозволяє продавати через відеостріми колекційні спортивні картки, комікси та кросівки, планує спрямувати фінансування в розширення категорії товарів, додавши мистецтво, гольф і вінілові платівки.

У планах – розробка нових інструментів для продавців, які спростять управління інвентарем та обробку замовлень та підтримка існуючих категорій.

Whatnot анонсувала запуск в Австралії вже наступного місяця, а до кінця року хоче вийти на нові ринки в Європі.

Зараз платформа доступна у США, Великій Британії, Канаді, Франції, Німеччині, Австрії, Нідерландах і Бельгії.

Контекст

Whatnot засновали Грант Лафонтен і Логан Гед у 2019 році. Штат компанії – 600 працівників. Валова вартість продажів у прямому ефірі за рік перевищує $3 млрд.

Стартап орієнтується на нішеві ринки, такі як колекційні товари, що відрізняє її від конкурентів, які зосереджуються на моді та косметиці.

Головна особливість аукціонів на Whatnot – годинник зворотного відліку під час стрімів, який створює відчуття терміновості.