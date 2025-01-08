Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Платформа для продажів через відеостріми Whatnot залучила $265 млн. На що спрямує інвестиції

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Компанія Whatnot, платформа, що дозволяє користувачам продавати колекційні товари через відеостріми, залучила $265 млн. Завдяки інвестиціям загальна оцінка зросла до $4,97 млрд, пише TechCrunch. Whatnot планує стати глобальним гравцем у сегменті livestream-шопінгу.

Деталі

  • Інвестраунд спільно очолили Avra, DST Global та Greycroft за участі Andreessen Horowitz, CapitalG, BOND, Durable Capital Partners та Y Combinator. Whatnot залучив вже близько $746 млн.
  • Платформа, що дозволяє продавати через відеостріми колекційні спортивні картки, комікси та кросівки, планує спрямувати фінансування в розширення категорії товарів, додавши мистецтво, гольф і вінілові платівки.
  • У планах – розробка нових інструментів для продавців, які спростять управління інвентарем та обробку замовлень та підтримка існуючих категорій.
  • Whatnot анонсувала запуск в Австралії вже наступного місяця, а до кінця року хоче вийти на нові ринки в Європі. 
  • Зараз платформа доступна у США, Великій Британії, Канаді, Франції, Німеччині, Австрії, Нідерландах і Бельгії.

Контекст

Whatnot засновали Грант Лафонтен і Логан Гед у 2019 році. Штат компанії – 600 працівників. Валова вартість продажів у прямому ефірі за рік перевищує $3 млрд. 

Стартап орієнтується на нішеві ринки, такі як колекційні товари, що відрізняє її від конкурентів, які зосереджуються на моді та косметиці.

Головна особливість аукціонів на Whatnot – годинник зворотного відліку під час стрімів, який створює відчуття терміновості.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні