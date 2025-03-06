Спочатку – подяка від Гетьманцева, потім – штраф. Податкова анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем у дистрибʼютора, який входить у Global Spirits. Що відбувається

Державна податкова служба (ДПС) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю у ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» (УТДК). Вона входить в один з найбільших алкогольних холдингів України Global Spirits. У компанії називають це рішення незаконним. Чи це загрожує бізнесу

«Вдячний «Хортиці» за значне підвищення податкової інтенсивності та прозоре ведення бізнесу», – написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев 27 лютого.

5 березня після перевірки одного з 20 оптових складів компанії, податкова відкликала ліцензії на оптову торгівлю, зазначає у письмовій Forbes Ukraine відповіді пресслужба УТДК. Серед них – ліцензія на продаж сидру та ліцензія на оптовий продаж алкоголю. Відкликання відбулось «без законних підстав», наполягають в УТДК.