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Спочатку – подяка від Гетьманцева, потім – штраф. Податкова анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем у дистрибʼютора, який входить у Global Spirits. Що відбувається

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Виробництво алкоголю /Getty Images

ДПС анулювала ліцензії на оптову торгівлю ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», що входить в один у Global Spirits Фото Getty Images

Державна податкова служба (ДПС) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю у ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» (УТДК). Вона входить в один з найбільших алкогольних холдингів України Global Spirits. У компанії називають це рішення незаконним. Чи це загрожує бізнесу

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«Вдячний «Хортиці» за значне підвищення податкової інтенсивності та прозоре ведення бізнесу», – написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев 27 лютого. 

5 березня після перевірки одного з 20 оптових складів компанії, податкова відкликала ліцензії на оптову торгівлю, зазначає у письмовій Forbes Ukraine відповіді пресслужба УТДК. Серед них – ліцензія на продаж сидру та ліцензія на оптовий продаж алкоголю. Відкликання відбулось «без законних підстав», наполягають в УТДК.

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