Державна податкова служба не бачить такого зростання тіньового сегмента на ринку тютюну, про який свідчить дослідження Kantar. Власні розрахунки ДПС демонструють стабільну ситуацію на ринку, заявила в інтерв’ю Forbes Ukraine в.о. голови податкової Леся Карнаух.

Деталі

Аналітики Kantar Україна зафіксували у квітні 2025-го збільшення частки нелегального тютюну на ринку з 14,1% до 16,2%. ДПС вивчає дослідження Kantar, однак бере до уваги й паралельну інформацію щодо ринку тютюну, зазначила Карнаух.

«Це рівень купівельної спроможності та загальний обсяг продукції. Дані свідчать, що рівень тютюнопаління в Україні не зростає, – каже очільниця ДПС. – Збут виготовленої нелегальної продукції відбувається за кордоном».

До того ж кількість виробленого тютюну і кількість технологічних ліній та акцизних марок теж стабільні з року в рік, наголосила Карнаух. «Якщо зростає «тінь», це повинно відображатися й на фінансових показниках великих компаній, які в нас є, а вони несуттєво змінюються», – пояснила вона.

Також Карнаух вказала на обмеженість інструментів ДПС щодо протидії «чорному» виробництву тютюну, адже він має специфічну структуру. Так, є абсолютно «білі» виробничі лінії, з яких сплачуються всі податки.

«Ймовірно, що поруч з ліцензованими можуть бути «сірі» лінії виробництва, – каже очільниця ДПС. – Податкова не може визначити, на якому етапі відбувається змішування з легальною продукцією, це не відбувається під камерами».

У ДПС немає компетенції шукати такі лінії і зупиняти. Тож для кращої протидії нелегальному ринку необхідно затвердити план взаємодії податкової, Нацполу та БЕБ, підсумувала Карнаух.

Контекст

Нелегальна торгівля тютюновими виробами залишається серйозною проблемою для України, включаючи контрабанду, ухилення від сплати податків та виробництво контрафактної продукції.

Починаючи з вересня 2024 року, в Україні спостерігається зростання пропозиції нелегальних сигарет у роздрібних точках та онлайн, тоді як легальні продажі скорочуються другий місяць поспіль. Детальніше про причини відновлення тіньового ринку читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У березні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

Міністерство фінансів зазначило, що з 2018 року в Україні діє стратегія щорічного підвищення акцизу на тютюн на 20%, щоб привести ставки до вимог Директиви ЄС до 2025 року. Однак через девальвацію, зокрема спричинену війною, у 2025 році акциз досягне лише €70 замість запланованого рівня. У зв’язку з цим ставки акцизного податку планують поступово переглядати до 2028 року.