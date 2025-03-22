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Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби – нардеп

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Железняк прогнозує зростання вартості пачки сигарет приблизно на 40 грн, тоді як за підрахунками ЦЕС, ціна підвищиться на 20-25 грн /Getty Images

Железняк прогнозує зростання вартості пачки сигарет приблизно на 40 грн, тоді як за підрахунками ЦЕС, ціна підвищиться на 20-25 грн Фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів Ярослав Железняк. Нардеп прогнозує зростання вартості пачки сигарет приблизно на 40 грн, тоді як за підрахунками ЦЕС, ціна підвищиться на 20-25 грн.

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Деталі 

  • Закон ще не опублікували, але, як зазначив Железняк, він отримав підтвердження його підписання від двох джерел – представників міжнародних фінансових інституцій та уряду.
  • За його словами, підписання документа відбулося із затримкою більш ніж на три місяці після голосування у Верховній Раді. Через це, як стверджує Железняк, державний бюджет уже втратив понад 2 млрд грн доходів від початку року.
  • Закон також містить перехідні положення, які мали набрати чинності з 1 січня 2025 року. Затримка з підписанням викликає труднощі з його впровадженням та створює невизначеність для бізнесу щодо розрахунків, додав він.

Контекст 

У листопаді 2024 року представники бізнес-спільноти звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати урядову версію законопроєкту №11090 у частині механізму визначення розміру ставок акцизного податку. Бізнес застерігав, що навіть поступове підвищення адвалорної ставки може спричинити зростання нелегального ринку, зменшення прогнозованості бюджетних надходжень і негативний вплив на легальних виробників тютюнових виробів.

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Підвищення акцизів є ключовою умовою для завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, уже погодженого на рівні експертів.

Міністерство фінансів наголосило, що з 2018 року в Україні діє план щорічного підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20%, який мав привести ставки до вимог Директиви ЄС у 2025 році. Проте через девальваційні процеси, зокрема спричинені війною, акциз на сигарети у 2025 році сягне лише €70 замість запланованого рівня. Тому було вирішено поступово переглядати ставки акцизного податку до 2028 року.

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