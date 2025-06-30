Частка нелегального ринку сигарет в Україні у квітні зросла до 16,2% порівняно з 14,1% на початку року. Про це йдеться у дослідженні Kantar Україна «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні».

Деталі

За оцінками Kantar Україна, через несплату податків державний бюджет щорічно втрачає 25,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет перевищує 5 млрд штук.

«У квітні 2025 року ми фіксуємо зростання нелегального ринку тютюнових виробів, зокрема значне збільшення частки контрафактної продукції – до 8,8% порівняно з 6,4% у лютому. Близько 39% підробок мають ознаки фальшивих акцизних марок. З них 33% марковані як продукція Маршалл Файнест Тобакко (Юнайтед Тобако)/VK Tobacco FZE, а 6% – «Українське Тютюнове Виробництво», – повідомила аналітик Kantar Україна Тетяна Свердлик.

Значну частку тіньового ринку становить продукція, позначена як Duty Free або призначена для експорту, але нелегально реалізована в Україні. Понад половину такої продукції, за маркуванням, виробляє Винниківська тютюнова фабрика, зокрема торгові марки Сompliment (47%) та Lifa (5%).

Решта 43% припадає на продукцію Маршалл Файнест Тобакко, серед яких найпоширеніші – Marshall (26%), Urta (9%) та Brut (3%).

Дослідження вказує, що 71% обсягу нелегальної торгівлі зосереджено в шести регіонах: Дніпропетровська область (27%), Одеська (13%), Львівська (10%), Харківська (9%), Київ та Київська область (7%) і Хмельницька (6%).

Основними каналами збуту нелегальних сигарет залишаються кіоски та магазини, на які у квітні 2025 року припало 67% продажів такої продукції, підсумували в Kantar Україна.

Контекст

Нелегальна торгівля тютюновими виробами залишається серйозною проблемою для України, включаючи контрабанду, ухилення від сплати податків та виробництво контрафактної продукції.

Починаючи з вересня 2024 року, в Україні спостерігається зростання пропозиції нелегальних сигарет у роздрібних точках та онлайн, тоді як легальні продажі скорочуються другий місяць поспіль. Детальніше про причини відновлення тіньового ринку читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У листопаді 2024 року бізнес-спільнота звернулася до Верховної Ради з проханням підтримати урядову версію законопроєкту №11090 щодо механізму визначення акцизних ставок. Бізнес попереджав, що навіть поступове підвищення адвалорної ставки може стимулювати зростання нелегального ринку, зменшити бюджетні надходження та негативно вплинути на легальних виробників.

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який вносить зміни до Податкового кодексу, зокрема щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За оцінками народного депутата Ярослава Железняка, це призведе до подорожчання пачки сигарет приблизно на 40 грн, тоді як Центр економічної стратегії (ЦЕС) прогнозує зростання цін на 20–25 грн.

У березні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

Міністерство фінансів зазначило, що з 2018 року в Україні діє стратегія щорічного підвищення акцизу на тютюн на 20%, щоб привести ставки до вимог Директиви ЄС до 2025 року. Однак через девальвацію, зокрема спричинену війною, у 2025 році акциз досягне лише €70 замість запланованого рівня. У зв’язку з цим ставки акцизного податку планують поступово переглядати до 2028 року.