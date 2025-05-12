Дві фабрики і 10 «чорних» ліній. За рік кампанії держави проти тіньового тютюну «сірі» гравці збільшили частку ринку. Чому БЕБ та податкова не справляються з викликом у 24 млрд грн

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Після року поступового зниження частки контрафакту на ринку тютюну нелегальна продукція починає знову відвойовувати позиції. Деякі старі гравці тіньового сегмента повертаються, а правоохоронці скаржаться на брак ресурсів. Чому «тінь» знову зростає?
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