Дві фабрики і 10 «чорних» ліній. За рік кампанії держави проти тіньового тютюну «сірі» гравці збільшили частку ринку. Чому БЕБ та податкова не справляються з викликом у 24 млрд грн

Після року поступового зниження частки контрафакту на ринку тютюну нелегальна продукція починає знову відвойовувати позиції. Деякі старі гравці тіньового сегмента повертаються, а правоохоронці скаржаться на брак ресурсів. Чому «тінь» знову зростає?