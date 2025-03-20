«Уряд має три місяці, щоб врегулювати ситуацію». Голова правління Ferrexpo – про націоналізацію Полтавського ГЗК та позов проти України у Вашингтоні. Бліцінтерв'ю

Українські правоохоронці не втрачають надію націоналізувати частку у головному активі Ferrexpo – Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Це гра з високими ставками – у відповідь Ferrexpo погрожує звернутись з позовом проти України у Вашингтонській чи Стокгольмський арбітраж. Яку стратегію захисту має компанія, якою насправді є частка в ній Костянтина Жеваго? Бліцінтерв'ю з головою ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе