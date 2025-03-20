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«Уряд має три місяці, щоб врегулювати ситуацію». Голова правління Ferrexpo – про націоналізацію Полтавського ГЗК та позов проти України у Вашингтоні. Бліцінтерв'ю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

3 хв читання

Ferrexpo Лучіо Дженовезе /з особистого архіву

Голова ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе: "Мʼяч на боці українського уряду". Фото з особистого архіву

Українські правоохоронці не втрачають надію націоналізувати частку у головному активі Ferrexpo – Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Це гра з високими ставками – у відповідь Ferrexpo погрожує звернутись з позовом проти України у Вашингтонській чи Стокгольмський арбітраж. Яку стратегію захисту має компанія, якою насправді є частка в ній Костянтина Жеваго? Бліцінтерв'ю з головою ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе

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На початку березня Печерський районний суд Києва передав до АРМА 49,5% Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo, акціонером якого є підсанкційний бізнесмен Костянтин Жеваго.

Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго у розтраті $113 млн із збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит».

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