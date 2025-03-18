Чистий збиток «Метінвесту» у 2024 році перевищив $1,1 млрд. Основна причина – закриття шахти у Покровську

Виторг групи «Метінвест» , одного із найбільших металургійних і гірничодобувних холдингів України, у 2024 році перевищив $8 млрд. Водночас холдинг завершив рік із чистим збитком більш як у $1,1 млрд через війну, знецінення активів і зростання операційних витрат. Про це свідчать дані звітності групи за результатами 2024 року.

Ключові факти

У 2024 році консолідований дохід «Метінвесту» зріс на 9% порівняно з 2023 роком – до $8,05 млрд. Зростання стало можливим завдяки відновленню роботи чорноморських портів України, що пожвавило експорт, зокрема до Азії, де продажі зросли в 2,6 раза.

Попри зростання доходу, чистий збиток компанії становив $1,15 млрд проти $194 млн у 2023 році. Основна причина – знецінення активів на $1,32 млрд, здебільшого через зупинку роботи Покровської вугільної групи.

Показник EBITDA зріс на 11%, до $957 млн, що свідчить про операційну стійкість попри складні умови. Металургійний сегмент показав зростання EBITDA на 82%, до $289 млн, тоді як у гірничодобувному сегменті він залишився стабільним на рівні $768 млн.

Капітальні витрати скоротилися на 17%, до $235 млн, з яких 83% пішло на підтримку наявних потужностей.

«Метінвест» зменшив борг на $276 млн, до $1,71 млрд. Загалом з початку війни група скоротила боргове навантаження на $620 млн.

Контекст

Відкриття Чорноморського коридору в другій половині 2023 року дозволило «Метінвесту» наростити експорт, особливо залізорудної продукції до Азії, що стало ключовим драйвером зростання доходу. Проте зупинка виробництва на шахті Покровське вугілля через наближення фронту та перебої з електроенергією суттєво вплинули на прибутковість.

Шахта, розташована приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.

За 2024 рік група «Метінвест» разом із «Запоріжсталлю» експортували продукції на $4 млрд. Під час повномасштабного вторгнення компанія почала виробництво понад 100 нових продуктів: як в сталі, так і в залізорудній сировині.

Компанія також інвестує у проєкт «Адрія» з будівництва «зеленого» сталеливарного заводу в Італії, що може стати основою для повоєнного відновлення.