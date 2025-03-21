«Хочеться більше прозорості та діалогу». Топи «Метінвесту» і титанової Velta – про проблеми та перспективи видобутку українських копалин і очікування від держави

Українські надра – у центрі уваги через очікування спільної розробки в межах угоди зі США . Що про потенціал промислового видобутку корисних копалин думає бізнес, який роками працює у цій ніші? Своїм досвідом на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine поділилися CEO титанової Velta Андрій Бродський та СЕО Обʼєднаного ГЗК у Кривому Розі групи «Метінвест» Ігор Тонєв. Forbes Ukraine вибрав головне.

«Дякую, що не вбили», – іронічно відповідає CEO Velta Андрій Бродський на запитання головреда Nadra.Info Володимира Бойка про підтримку бізнесу з боку держави на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine 14 березня.

Цей вислів вдало підкреслює складність роботи гірничодобувного бізнесу в Україні, де на перший план виходять не лише фінансові виклики, а й бюрократичні та енергетичні проблеми. Відносини Velta з державою сьогодні – односторонні: сплата податків і виконання вимог, каже СЕО компанії. Підтримки з боку держави немає. Якщо підхід не зміниться, український видобувний бізнес не буде здатен реалізувати нові проєкти, попереджає Бродський.

З якими викликами стикається українська видобувна галузь та яким є інвестиційний потенціал українських надр?

Запаси на десятки років

«У нас є що розробляти», – каже Бродський. Попри значний потенціал у видобувній галузі, Україна потребує стратегічних змін, пояснює він.

Velta видобуває в Україні титан – метал, критично необхідний для космічної, енергетичної та військової промисловостей. Уся продукція компанії йде на експорт – до США та ЄС.

Бродський: торік Velta майже втратила свій експортний потенціал – через зростання тарифів на електроенергію. Фото Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Торік Velta майже втратила експортний потенціал – через зростання тарифів на електроенергію, каже Бродський. У 2022-му енергетика займала десь 30% собівартості виробництва компанії. А вже за підсумками 2023 року цей показник сягнув 60%. Через високі тарифи на електроенергію в Україні Velta виконала лише 50% від плану на 2024 рік.

Схожу проблему має і «Метінвест» Ріната Ахметова – найбільший металургійний і гірничодобувний холдинг України. 2022 рік був для компанії складним через втрату металургійних комбінатів у Маріуполі та заблоковані для експорту порти, розповів СЕО Обʼєднаного ГЗК у Кривому Розі групи Ігор Тонєв.

До викликів війни додалися зростання тарифів на передачу електроенергії та транспортування газу, що істотно впливає на собівартість продукції, пояснює він. Зараз у планах уряду – підвищити тарифи на залізничні перевезення. «Від цього програють усі, – певен Тонєв. – [З боку держави] хотілося б більше прозорості та діалогу».

У 2024-му виробництво «Метінвесту» було завантажене лише на половину від довоєнного рівня, каже Тонєв. Чистий збиток групи торік перевищив $1,1 млрд за виторгу понад $8 млрд.

За нинішніх обсягів виробництва «Метінвесту» вистачить запасів залізної руди на десятки років, зазначає топменеджер групи. Але щоб досягти довоєнних показників, доведеться багато інвестувати у найближчі роки.

Бізнес змушений самостійно вирішувати питання енергетичної безпеки. Фото Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Інвестиції в енергонезалежність та модернізацію

Бізнес змушений самостійно вирішувати питання енергетичної безпеки, каже Бродський. У відповідь на зростання вартості електрики Velta розпочала проєктування сонячних та вітрових електростанцій, а також систем накопичення енергії. Очікуваний обсяг інвестицій – $10 млн. Компанія планує частково покрити інвестиції коштами від приватних партнерів та міжнародних інвесторів.

Схожу стратегію обрала й група «Метінвест», вкладаючи 1,4 млрд грн у газові та сонячні електростанції на ЦГЗК та Північному ГЗК, розповів Тонєв.

Окрім модернізації, «Метінвест» інвестує у великі проєкти на десятиліття вперед, говорить Тонєв. Один із них – будівництво установки згущення відходів, яка забезпечить роботу Північного ГЗК після 2027 року. Загальна вартість проєкту сягає 9 млрд грн. Частину коштів буде залучено з європейських кредитних агенцій.

Пріоритети: нові ринки, інвестиції в R&D

Попри складнощі з енергетикою та логістикою, українські видобувники мають глобальні плани.

Тонєв: «За нинішніх обсягів виробництва «Метінвесту» вистачить запасів залізної руди на десятки років». Фото Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

«Метінвест» готує проєкт побудови заводу в Італії на €2,7 млрд, що дозволить експортувати більше продукції до Європи. Завод працюватиме на металобрухті та DRI-технологіях, але для цього групі потрібно інвестувати ще приблизно €600 млн у вдосконалення технологій на українських підприємствах.

Для Velta пріоритетом залишаються ринки США та ЄС. Китай, хоча й є одним із найбільших споживачів у світі, поки що не входить у стратегічні плани компанії. «Ми пішли з Китаю ще до війни і поки що не плануємо повертатися», – каже Бродський.

Інвестиції в R&D – стратегічний напрям для Velta. «У нас чудові результати, але вони потребують дуже великих інвестицій», – говорить Бродський. Компанія працює над новими технологіями з переробки титанової сировини й створення кінцевих товарів з металевого титану та у найближчі два роки розраховує розпочати будівництво нових потужностей, зокрема заводу у США. «Але спочатку маємо стабілізувати бізнес в Україні», – додає Бродський.