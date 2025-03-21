«Хочеться більше прозорості та діалогу». Топи «Метінвесту» і титанової Velta – про проблеми та перспективи видобутку українських копалин і очікування від держави

Українські надра – у центрі уваги через очікування спільної розробки в межах угоди зі США. Що про потенціал промислового видобутку корисних копалин думає бізнес, який роками працює у цій ніші? Своїм досвідом на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine поділилися CEO титанової Velta Андрій Бродський та СЕО Обʼєднаного ГЗК у Кривому Розі групи «Метінвест» Ігор Тонєв. Forbes Ukraine вибрав головне.
Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!
«Дякую, що не вбили», – іронічно відповідає CEO Velta Андрій Бродський на запитання головреда Nadra.Info Володимира Бойка про підтримку бізнесу з боку держави на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine 14 березня.
Цей вислів вдало підкреслює складність роботи гірничодобувного бізнесу в Україні, де на перший план виходять не лише фінансові виклики, а й бюрократичні та енергетичні проблеми. Відносини Velta з державою сьогодні – односторонні: сплата податків і виконання вимог, каже СЕО компанії. Підтримки з боку держави немає. Якщо підхід не зміниться, український видобувний бізнес не буде здатен реалізувати нові проєкти, попереджає Бродський.
З якими викликами стикається українська видобувна галузь та яким є інвестиційний потенціал українських надр?
Запаси на десятки років
«У нас є що розробляти», – каже Бродський. Попри значний потенціал у видобувній галузі, Україна потребує стратегічних змін, пояснює він.
Velta видобуває в Україні титан – метал, критично необхідний для космічної, енергетичної та військової промисловостей. Уся продукція компанії йде на експорт – до США та ЄС.
Торік Velta майже втратила експортний потенціал – через зростання тарифів на електроенергію, каже Бродський. У 2022-му енергетика займала десь 30% собівартості виробництва компанії. А вже за підсумками 2023 року цей показник сягнув 60%. Через високі тарифи на електроенергію в Україні Velta виконала лише 50% від плану на 2024 рік.
Схожу проблему має і «Метінвест» Ріната Ахметова – найбільший металургійний і гірничодобувний холдинг України. 2022 рік був для компанії складним через втрату металургійних комбінатів у Маріуполі та заблоковані для експорту порти, розповів СЕО Обʼєднаного ГЗК у Кривому Розі групи Ігор Тонєв.
До викликів війни додалися зростання тарифів на передачу електроенергії та транспортування газу, що істотно впливає на собівартість продукції, пояснює він. Зараз у планах уряду – підвищити тарифи на залізничні перевезення. «Від цього програють усі, – певен Тонєв. – [З боку держави] хотілося б більше прозорості та діалогу».
У 2024-му виробництво «Метінвесту» було завантажене лише на половину від довоєнного рівня, каже Тонєв. Чистий збиток групи торік перевищив $1,1 млрд за виторгу понад $8 млрд.
За нинішніх обсягів виробництва «Метінвесту» вистачить запасів залізної руди на десятки років, зазначає топменеджер групи. Але щоб досягти довоєнних показників, доведеться багато інвестувати у найближчі роки.
Інвестиції в енергонезалежність та модернізацію
Бізнес змушений самостійно вирішувати питання енергетичної безпеки, каже Бродський. У відповідь на зростання вартості електрики Velta розпочала проєктування сонячних та вітрових електростанцій, а також систем накопичення енергії. Очікуваний обсяг інвестицій – $10 млн. Компанія планує частково покрити інвестиції коштами від приватних партнерів та міжнародних інвесторів.
Схожу стратегію обрала й група «Метінвест», вкладаючи 1,4 млрд грн у газові та сонячні електростанції на ЦГЗК та Північному ГЗК, розповів Тонєв.
Окрім модернізації, «Метінвест» інвестує у великі проєкти на десятиліття вперед, говорить Тонєв. Один із них – будівництво установки згущення відходів, яка забезпечить роботу Північного ГЗК після 2027 року. Загальна вартість проєкту сягає 9 млрд грн. Частину коштів буде залучено з європейських кредитних агенцій.
Пріоритети: нові ринки, інвестиції в R&D
Попри складнощі з енергетикою та логістикою, українські видобувники мають глобальні плани.
«Метінвест» готує проєкт побудови заводу в Італії на €2,7 млрд, що дозволить експортувати більше продукції до Європи. Завод працюватиме на металобрухті та DRI-технологіях, але для цього групі потрібно інвестувати ще приблизно €600 млн у вдосконалення технологій на українських підприємствах.
Для Velta пріоритетом залишаються ринки США та ЄС. Китай, хоча й є одним із найбільших споживачів у світі, поки що не входить у стратегічні плани компанії. «Ми пішли з Китаю ще до війни і поки що не плануємо повертатися», – каже Бродський.
Інвестиції в R&D – стратегічний напрям для Velta. «У нас чудові результати, але вони потребують дуже великих інвестицій», – говорить Бродський. Компанія працює над новими технологіями з переробки титанової сировини й створення кінцевих товарів з металевого титану та у найближчі два роки розраховує розпочати будівництво нових потужностей, зокрема заводу у США. «Але спочатку маємо стабілізувати бізнес в Україні», – додає Бродський.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.