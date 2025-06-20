Державна податкова служба вперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ. Також майже не змінився розмір не відшкодованого бізнесу ПДВ. Відповідні дані є в розпорядженні Forbes Ukraine.

Ключові факти

Податкова зібрала у травні 21,7 млрд грн ПДВ, що на 1,5 млрд грн менше за план на місяць.

ПДВ, що на 1,5 млрд грн менше за план на місяць. Майже не змінився залишок не відшкодованого бізнесу ПДВ. Він зменшився на 39,5 млн грн до 30,3 млрд грн.

ДПС вперше у 2025-му не виконала план з ПДВ, за іншими доходами податкова продовжила перевиконувати план у травні: +10,7% ПДФО, +5,2% податку на прибуток підприємств та +3,3% перевиконання плану від акцизних товарів.

Загалом за січень-травень ДПС перевиконала план надходжень на 51,6 млрд грн. Саме збільшення надходжень має стати ключовим джерелом покриття додаткового дефіциту бюджету у 400 млрд грн.

Forbes звернувся до податкової з проханням пояснити, з чим повʼязане невиконання плану з ПДВ у травні.

Контекст

Міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня озвучував план залучити через перевиконання плану надходжень близько 100 млрд грн. Тож через необхідність покривати збільшені видатки на оборону ДПС та митниця мають продовжити перевиконувати план.

Також нардепи припускали, що податкова може затягувати відшкодування ПДВ бізнесу, аби збільшувати показники надходження до бюджету. І тому залишок невідшкодованого ПДВ перевищив 30 млрд грн.

Тодішній очільник ДПС Руслан Кравченко відкинув ці обвинувачення, зазначивши, що бізнес суттєво збільшив кількість заявок на відшкодування у 2025 році. Тож для перевірки цих заявок потрібно більше часу.

Також Кравченко вказав, що попри зростання суми невідшкодованого ПДВ податкова відшкодувала бізнесу ПДВ на 10,8 млрд грн більше, ніж минулого року – 55,5 млрд грн проти 44,7 млрд грн.