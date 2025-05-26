Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко відреагував на збільшення залишків невідшкодованого ПДВ бізнесу – це пов’язано зі збільшенням заявок підприємців та перевірками, що проводить ДПС. «Податкова працює, у робочому процесі щодня змінюються суми, дані, рішення», – написав Кравченко в своєму телеграм-каналі.

Деталі

За січень–квітень 2025 року залишки невідшкодованого ПДВ перевищили 30 млрд грн. Бізнес пов’язує це з потребами уряду фінансувати Сили оборони, а нардепи припускають, що податкова може притримувати виплати, йдеться в матеріалі Forbes.

Кравченко заперечив будь-які затримки, пояснивши, що за більшою частиною з вказаної суми – 26 млрд грн – тривають перевірки та «узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження». «26 млрд грн – це не про заборгованість, а звичайний робочий процес», – наголосив очільник ДПС.

та «узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження». «26 млрд грн – це не про заборгованість, а звичайний робочий процес», – наголосив очільник ДПС. Збільшення кількості перевірок Кравченко пояснив збільшенням заявок від бізнесу на відшкодування ПДВ. Якщо у 2024-му за січень–квітень бізнес подав заявок на відшкодування 47,5 млрд грн, то цьогоріч сума зросла на 16 млрд грн.

Тож попри зростання залишків, податкова за вказаний період фактично відшкодувала бізнесу ПДВ на 10,8 млрд грн більше, ніж минулого року – 55,5 млрд грн проти 44,7 млрд грн.

Контекст

Про триваюче зростання невідшкодованих бізнесу сум ПДВ повідомляв раніше голова профільного податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Причини цього – неперерахування коштів казначейством, невиконання рішень судів та зростання кількості перевірок заяв про відшкодування.

«На жаль, фінансовим органам не вдалося розвʼязати проблему», – констатував він.

Заступник Гетманцева у комітеті нардеп Ярослав Железняк припустив, що ДПС може притримувати відшкодування, аби покращити показники з надходження ПДВ.

Бізнес вважає причиною потребу бюджету в коштах на фінансування армії.