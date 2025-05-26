Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко відреагував на збільшення залишків невідшкодованого ПДВ бізнесу – це пов’язано зі збільшенням заявок підприємців та перевірками, що проводить ДПС. «Податкова працює, у робочому процесі щодня змінюються суми, дані, рішення», – написав Кравченко в своєму телеграм-каналі.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- За січень–квітень 2025 року залишки невідшкодованого ПДВ перевищили 30 млрд грн. Бізнес пов’язує це з потребами уряду фінансувати Сили оборони, а нардепи припускають, що податкова може притримувати виплати, йдеться в матеріалі Forbes.
- Кравченко заперечив будь-які затримки, пояснивши, що за більшою частиною з вказаної суми – 26 млрд грн – тривають перевірки та «узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження». «26 млрд грн – це не про заборгованість, а звичайний робочий процес», – наголосив очільник ДПС.
- Збільшення кількості перевірок Кравченко пояснив збільшенням заявок від бізнесу на відшкодування ПДВ. Якщо у 2024-му за січень–квітень бізнес подав заявок на відшкодування 47,5 млрд грн, то цьогоріч сума зросла на 16 млрд грн.
- Тож попри зростання залишків, податкова за вказаний період фактично відшкодувала бізнесу ПДВ на 10,8 млрд грн більше, ніж минулого року – 55,5 млрд грн проти 44,7 млрд грн.
Контекст
Про триваюче зростання невідшкодованих бізнесу сум ПДВ повідомляв раніше голова профільного податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Причини цього – неперерахування коштів казначейством, невиконання рішень судів та зростання кількості перевірок заяв про відшкодування.
«На жаль, фінансовим органам не вдалося розвʼязати проблему», – констатував він.
Заступник Гетманцева у комітеті нардеп Ярослав Железняк припустив, що ДПС може притримувати відшкодування, аби покращити показники з надходження ПДВ.
Бізнес вважає причиною потребу бюджету в коштах на фінансування армії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.