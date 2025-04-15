Помічники Трампа підштовхують його до жорсткішого підходу до Росії – WSJ

Декілька високопоставлених помічників президента США Дональда Трампа, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, радять йому скептичніше ставитися до прагнення РФ до миру з Україною, стверджуючи, що президент Росії Володимир Путін поки не виявив справжнього інтересу до припинення бойових дій, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Ключові факти

Група рекомендувала виявляти велику обережність у відносинах із Путіним і зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви щодо територіальних поступок з боку Києва. Однак Трамп, як і раніше, підтримує спецпредставника США Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після двох зустрічей із ним у Москві, заявили чиновники.

Однак Росія відкинула заклик Трампа до припинення вогню і сповільнила його дії щодо часткового припинення бойових дій, намагаючись виграти час, одночасно нарощуючи зусилля на полі бою і прагнучи максимальних поступок на переговорах.

За словами чиновників, під час обговорень у Білому домі питання про те, чи слід США посилити санкції проти Росії, щоб змусити її піти на переговори, Рубіо та Келлог порадили Трампу бути обережнішим щодо дипломатичних намірів Путіна.

Колишній високопосадовець Держдепартаменту Деніел Фрід сказав, що Держдепартамент і Міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії.

Контекст

Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути перешкоду до зближення з Кремлем. Навіть радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до Москви, підтримують його мету припинити війну.

Трамп заявив під час президентської кампанії, що він може змусити Путіна та Зеленського припинити війну протягом 24 годин після повернення до Овального кабінету. Пізніше Келлог продовжив термін до перших 100 днів Трампа, які припадають на 30 квітня.

Росія протягом тижнів, а не місяців повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни в Україні, сказав державний секретар США Марко Рубіо 4 квітня у Брюсселі.

14 квітня у рідкісній критиці російського лідера Трамп заявив, що Путін був головним винуватцем війни поряд із його попередником Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.