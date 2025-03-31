«ГарПок» скоротив борги перед «зеленою» генерацією на 37,7% за пів року

За період із вересня 2024 року до березня 2025 року борг державного підприємства «Гарантований покупець» («ГарПок») перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) за «зеленим» тарифом зменшився на 37,7% – з 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн. Про це заявив керівник «ГарПок» Артем Некрасов, пише «Інтерфакс-Україна».
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Деталі
- З початку 2025 року розрахунки з ВДЕ-генерацією зросли до 93% (порівняно з 86% у 2024 році), а платежі НЕК «Укренерго» до «ГарПок» за послуги ВДЕ досягли 85,2% проти 72,9% торік, заявив Некрасов. За його словами, цього року тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» став збалансованим, а угоди з компанією почали підписувати оперативно – наприклад, січневі розрахунки вже завершено.
- Некрасов наголосив, що погашення історичних боргів, які накопичилися після 2020 року, є ключовим для розвитку «зеленої» енергетики. Він нагадав про меморандум 2020 року між урядом та інвесторами, де держава обіцяла гарантувати платежі через додаткові кошти в тарифі «Укренерго» з держбюджету.
- Проте депутати щороку виключають цю норму з бюджету, через що тариф залишався недофінансованим, а борги «ГарПок» перед ринком віддзеркалюють борги «Укренерго» перед «ГарПок».
- Для вирішення боргової кризи «ГарПок» спільно з учасниками ринку розробить дорожню карту з чіткими строками та джерелами фінансування. Некрасов визнав, що одномоментно погасити 15-20 млрд грн у воєнний час неможливо, але планується співпраця з ВДЕ, «Укренерго», Міненерго та НКРЕКП для її створення.
Контекст
У серпні 2024 року Кабінет Міністрів затвердив додаткову квоту підтримки «зеленої» енергетики на 110 МВт, розподіливши її так: 88 МВт – для вітроелектростанцій (ВЕС), по 11 МВт – для сонячних електростанцій (СЕС) та інших видів ВДЕ (біомаса, біогаз, малі ГЕС).
У жовтні 2024 року держпідприємство «Гарантований покупець» уперше в Україні оголосило про онлайн-аукціон із розподілу цієї квоти для виробників електроенергії з альтернативних джерел через систему «Прозорро.Продажі». Першим лотом стала річна квота на 11 МВт для генерації електроенергії від сонячної енергії.
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