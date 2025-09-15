На платформі Brave1 є десятки розробок, повʼязаних з ракетами. Про це в інтерв’ю Forbes розповів очільник оборонного кластера Андрій Гриценюк. Розвиток ракетної програми – один з пріоритетів Brave1 на 2025 рік.
Ключові факти
- «Понад 10 компаній активно тестують свої ракети на полігоні – і крилаті, і зенітні», – розповів Гриценюк.
- За словами очільника Brave1 – розробок балістики та зенітних ракет менше половини від загальної кількості. «Саме тому ми запустили Brave-конкурси, повʼязані з тактичною балістикою та зенітними ракетами», – додає він.
- Подача запитів для Brave-конкурсів закінчилася 9 вересня. «Отримали сотні запитів на участь у Brave-конкурсах», – каже Гриценюк. За його прогнозом, процес комплаенсу пройдуть десятки виробників по кожному з напрямків.
Контекст
3 вересня оборонний кластер Brave1 оголосив два нові конкурси для розвитку вітчизняної ракетної програми. Учасники зможуть отримати понад 100 млн грн на свої розробки. У кожному Brave-конкурсі може перемогти кілька компаній.
У серпні цього року президент Володимир Зеленський оголосив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні планується розпочати серійне виробництво ракети «Фламінго» з дальністю польоту 3000 кілометрів.
