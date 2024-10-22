Понад $450 000 і російський паспорт у сина. СБУ заявила про викриття керівниці Миколаївської МСЕК на корупції

Раніше на незаконному збагаченні викрили керівницю Хмельницької МСЕК. 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що скликає засідання РНБО через хабарництво в медико-соціальних експертних комісіях.

Керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Миколаївської облради викрили у корупційних схемах ухилення від мобілізації, повідомляє пресслужба СБУ. Під час обшуків у жінки виявили понад $450 000 та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

Ключові факти

Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайшли в помешканні сина очільниці МСЕК – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила російський паспорт.

За даними СБУ, чоловік оформив російське громадянство у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

Для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири, стверджують слідчі.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш ніж 2 млн грн.

Спецслужба встановила, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину II групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг і соціальних виплат.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.

Контекст

На початку жовтня керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР виявило $100 000, низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК.

Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5,2 млн, €300 000, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) з можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн.

За даними головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова, правоохоронні органи Хмельницької області знали про схему видачі довідок про непридатність до військової служби, яку створила Крупа, головна лікарка Хмельницької МСЕК. Саме за її рішенням майже всі прокурори області отримали довідки про інвалідність II групи.