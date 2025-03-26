Порти ЄС припиняють перевалку російського СПГ з 26 березня

З 26 березня порти Євросоюзу не можуть надавати послуги з перевалки скрапленого природного газу (СПГ), виробленого або експортованого з Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Деталі

Санкції були ухвалені в червні 2024 року, але до 26 березня 2025 року діяла відстрочка для контрактів, підписаних до 25 червня 2024 року.

Окрім перевалки, заборонено технічну підтримку, брокерські послуги, фінансування та іншу фінансову допомогу. Водночас країни ЄС можуть дозволяти перевалку, якщо СПГ призначений для їхніх власних енергетичних потреб.

Контекст

24 червня 2024 року ЄС затвердив 14-й пакет санкцій, спрямовані на ключові сектори російської економіки – енергетику, фінанси та торгівлю. Посилено заходи проти обходу санкцій.

ЄС заборонив перевантаження російського СПГ у портах для постачання в треті країни та інвестиції в СПГ-проєкти «Арктик СПГ-2» і «Мурманськ СПГ». Введено заборону на використання російської платіжної системи SPFS.

Російським суднам, що перевозять зброю, крадене українське зерно чи компоненти для енергетичних об’єктів, заборонено доступ до портів ЄС. До списку потрапили 27 танкерів із «тіньового флоту» Путіна. Розширено заборону на польоти бізнес-джетів до ЄС, якщо росіяни визначають маршрут або розклад.

ЄС обмежив перевезення товарів територією Євросоюзу компаніями, які мінімум на 25% належать росіянам. Посилено контроль над експортом технологій подвійного призначення, а 61 компанію додано до списку тих, хто підтримує російський ВПК.

Політичним партіям, фондам та НУО заборонено отримувати фінансування з Росії. Загалом під санкції потрапили 116 юридичних та фізичних осіб.