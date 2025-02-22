«Підриватиме важелі впливу РФ». В Офісі президента підтримують довгострокові закупівлі СПГ зі США і запросять американські компанії

Одним із найефективніших способів, як США можуть підтримати Україну та зміцнити своє лідерство на світовому енергетичному ринку, є продаж скрапленого природного газу (СПГ) Україні. Про це у колонці Houston Chronicle написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, уряд запросить американські компанії СПГ до України для обговорення цього питання.

Ключові факти

За словами Єрмака, Україна прагне здійснювати масштабні довгострокові закупівлі американського СПГ, що «стане важливим внеском не лише в американську енергетичну галузь, а й у європейську енергетичну безпеку та ширші геополітичні зусилля щодо нейтралізації енергетичної зброї Росії».

Він наголосив, що експорт СПГ із США в Україну допоможе стабілізувати ширший європейський ринок та послабить європейські голоси, які закликають відновити постачання російського газу.

Німеччина, Польща та країни Балтії вже збільшили інфраструктуру імпорту СПГ, створивши більш гнучку та стійку енергетичну мережу для розміщення більших поставок СПГ із США, додав він.

«Стабільні поставки американського СПГ зменшать волатильність цін і послаблять здатність Росії маніпулювати енергетичними ринками за допомогою штучного дефіциту або підвищення цін, переваги, які мають визнати навіть європейські країни, які виступають за збереження доступу до імпорту російського газу», – написав Єрмак.

Очікується, що кожне постачання американського газу в Україну підриватиме «важелі впливу Росії, роблячи енергетичний шантаж Путіна менш ефективним з кожним доларом, витраченим на енергію, яка зміцнює звʼязки між США та Європою».

За словами очільника ОП, уряд України перебуває у процесі запрошення американських компаній СПГ до України для обговорення того, як задовольнити негайний попит на американський СПГ. Крім цього, Україна має другі за величиною запаси газу в Європі, які «доступні для видобутку американськими енергетичними компаніями», сказав Єрмак.

Контекст

До вторгнення Росія продавала до Європи близько 155 млрд кубометрів трубопровідного газу на рік. У 2024-му країна експортувала до регіону близько 30 млрд кубометрів газу, причому більше половини обсягів йшло через Україну. Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту.

СПГ – один із основних видів палива, який ЄС закуповує у Росії після зупинки транзиту природного газу через Україну. За даними Kpler, 20% скрапленого газу, що імпортується до Європи, надходить із Росії. Основними споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання забезпечується довгостроковими контрактами, вихід із яких неможливий без загальної заборони на рівні ЄС.

Президент США також пригрозив ЄС митами, якщо той не купуватиме більше скрапленого природного газу з Америки, який дорожчий за трубопровідний газ.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликом припинити імпорт російського СПГ, наголошуючи на необхідності переходу до альтернативних постачань, зокрема із США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував «можливість України купувати СПГ із США і зберігати його в підземних газосховищах на Заході України». Також в українських сховищах міг би зберігатись американський СПГ, закуплений іншими європейськими країнами.

Україна розглядає пропозицію зберігання американського СПГ у своїх сховищах як стратегічний напрям роботи із США. Пропозицію можуть обговорити вже найближчим часом із новою адміністрацією США, заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, відповідаючи Forbes Ukraine.