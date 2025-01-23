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Порушення законодавства та недостовірність документів. АРМА відхилило кандидатуру переможця аукціону на управління ТРЦ «Гулівер»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Раніше повідомлялося, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ «БК «Міленіум» має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком /фото з офіційної Facebook сторінки ТРЦ Gulliver

Раніше повідомлялося, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ «БК «Міленіум» має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком Фото фото з офіційної Facebook сторінки ТРЦ Gulliver

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) відхилило кандидатуру переможця першого аукціону на управління ТРЦ «Гулівер» – ТОВ «БК «Міленіум». Про це йдеться у повідомленні пресслужби агентства від 23 січня. Раніше розслідування видання hromadske виявило можливий звʼязок переможця аукціону з колишнім власником ТРЦ «Гулівер», Віктором Поліщуком.

Деталі 

  • АРМА відмовило ТОВ «БК «Міленіум» у праві управління ТРЦ «Гулівер» через виявлені порушення в тендерній документації. Попри те, що пропозиція компанії була визнана платформою Prozorro найбільш економічно вигідною, її також оцінили як аномально низьку. Учасник не усунув недоліки протягом 24-годинного терміну, що стало підставою для відхилення.

Нацагентство заявило про такі порушення: 

  • Директор компанії, перебуваючи на державній службі, одночасно займався комерційною діяльністю від імені підприємства, що суперечить статті 25 Закону України «Про запобігання корупції». 
  • Диплом, поданий керівником, відсутній в офіційних реєстрах, що ставить під сумнів його достовірність.
  • У договорах виявлено системні недоліки, відсутність кваліфікованих працівників та належної кадрової бази.
  • Фінансова звітність компанії з другої половини 2022 року викликає сумніви та потребує додаткової перевірки.

Наступним етапом стане розгляд документів учасника, що посів друге місце на аукціоні – Консорціуму «Управляюча компанія «Еспланада», який запропонував винагороду в розмірі 0,35% за управління. Остаточне рішення ухвалять після завершення всіх перевірок.

Контекст 

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон з обрання управителя для одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва – ТРЦ «Гулівер». Переможцем стала компанія ТОВ «БК Міленіум», яка запропонувала найнижчу ставку за управління – лише 0,15% від виторгу комплексу.

17 січня Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомило, що триває перевірка учасників аукціону на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Що далі чекає на один із найбільших і найдорожчих торгових центрів країни, читайте в матеріалі Forbes.

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