Пошкоджену дамбу Курахівського водосховища не вдалося обстежити через обстріли, вода продовжує прибувати – МВА

В останні місяці РФ наступає в районі Курахівського водосховища, вже зайняла кілька населених пунктів біля Курахового.

Пошкоджену росіянами Тернівську дамбу Курахівського водосховища, що на Донеччині, досі не обстежили через постійні обстріли, повідомив в ефірі Суспільне начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

Ключові факти

«У Курахівській громаді дуже важка ситуація, місто знаходиться під постійним обстрілом. Обстріли відбуваються з усіх видів озброєння – артилерія, РСЗВ, КАБи, безпілотники», – сказав він.

За його словами, оглянути пошкодження споруди поки не вдалось.

«Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Звʼязувався з колегами, критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», – повідомив Падун.

Він припустив, що можливо дамба частково пошкоджена, зокрема, один із шлюзів. «Тому що ворог на протязі останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами», – заявив він.

Начальник МВА додав, що попри пошкодження уся вода з водосховища не витече. «Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і той мінімум, який залишається», – пояснив він.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8:00 на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.

Контекст

11 листопада росіяни пошкодили Тернівську дамбу Курахівського водосховища, що на Донеччині, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Станом на 16:00, рівень води в річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра.

Курахівське водосховище знаходиться на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес, вона протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Місто Курахове стоїть на березі річки та водосховища, яке створили, аби охолоджувати Курахівську ТЕС.

Курахівська ТЕС не працює з весни минулого року. Працівники ТЕС розібрали її на запчастини, які використовували для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК, писало WSJ. З ТЕС вивезли все обладнання, а на обʼєкті залишилося тільки те, що неможливо було евакуювати. У ДТЕК вірять, що зможуть відновити станцію.