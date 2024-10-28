Прем’єр-міністр Індії може вплинути на закінчення війни – Зеленський

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю виданню Times of India , яке опубліковане 28 жовтня.

Деталі

Знизити спроможність Москви вести війну можна шляхом блокування економіки РФ, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу, заявив Зеленський.

Він допустив можливість переговорів між Україною та Росією в Індії в рамках Саміту миру.

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«Моді є прем’єр-міністром справді величезної країни з точки зору населення, економіки, впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни. Ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

У вересні видання Politico з посиланням на джерела писало, що Україна нібито визначилася із посередником, який допомагатиме закінчити війну з Росією. Індія стала великою надією Києва на укладення мирного договору, зазначило видання.

МЗС Індії повідомляло про обговорення мирної формули, яка ставить на перше місце територіальну цілісність України і виведення російських військ.

Путін заявляв, що перебуває в «постійному контакті» з Індією, Китаєм і Бразилією з питання врегулювання конфлікту. Але підхід двох останніх країн, які швидше займають проросійську позицію і не пропонують гарантувати територіальну цілісність України, не влаштовує Київ.

16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

17 жовтня під час Саміту ЄС він презентував цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.