Бізнес у другому кварталі зберіг позитивні оцінки ділової активності на наступні 12 місяців, йдеться у результатах опитування НБУ. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) склав 103,1% (108,2% у першому кварталі).

Деталі

Бізнес прогнозує зростання обсягів виробництва товарів і послуг, а також поліпшення фінансово-економічного стану підприємств на тлі зниження інфляційних і курсових очікувань.

Позитивні оцінки збереглися щодо обсягів реалізації продукції, інвестицій у машини та обладнання, однак очікування щодо інвестицій у будівництво залишилися стриманими. Воєнні дії та дефіцит кваліфікованих кадрів залишаються ключовими обмежувальними чинниками для зростання виробництва.

Бізнес очікує зростання обсягів виробництва в Україні: баланс відповідей – 9,2% (15,6% у І кв.). Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, великі компанії та експортери. Інфляційні прогнози поліпшилися: очікувана річна інфляція знизилася до 10,9% (11,5% у І кв), а частка тих, хто прогнозує інфляцію вище 15%, скоротилася до 15,0% (20,1% у попередньому кварталі).

Воєнні дії залишаються головним проінфляційним чинником (78,4% респондентів), однак вплив курсового чинника та податкових змін послабився. Очікування щодо обмінного курсу гривні також покращилися: середній прогноз через 12 місяців – 43,84 грн/$ (44.23 грн/$ у І кв).

Поточний фінансовий стан підприємств оцінюється негативно (баланс відповідей – «мінус» 5,3%), але бізнес зберігає позитивні прогнози на наступний рік (баланс – 2,4%). Найвищі очікування мають підприємства добувної промисловості, сільського господарства, енерго- та водопостачання, тоді як торгівля залишається песимістичною.

Очікування щодо обсягів реалізації продукції, зокрема на експорт, дещо послабилися: баланси – 10,5% і 9,4% відповідно (20,7% і 19,5% у І кв.). Інвестиції в обладнання залишаються у фокусі (баланс – 7,8%), але прогнози щодо будівельних робіт стримані («мінус» 0,7%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, прогнозують їх зростання (баланс – 14,3%), особливо у транспорті та енерго- водопостачанні. Водночас бізнес посилив негативні очікування щодо кількості працівників (баланс – «мінус» 4,4%), а прогнози зростання витрат на оплату праці знизилися до 49,8% (60,1% у І кв).

Потреба в позикових коштах знизилася (33,3% респондентів проти 38,1% у І кв.), а частка тих, хто планує брати кредити, скоротилася до 33,9%. Перевага надається кредитам у гривні (83,0%). Зависокі ставки (47,7%) та наявність інших джерел фінансування (43,6%) залишаються головними перешкодами для кредитування. Оцінки жорсткості умов доступу до кредитів пом’якшилися (баланс – 9,8%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, знизилася до 6,4% (7,1% у І кв.). Вплив курсових коливань дещо посилився (18,0%).

Контекст

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня по 28 травня за участю 661 підприємства з 21 регіону України, за винятком тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей. Серед опитаних 21,2% становлять компанії торгівлі, 18,9% – переробної промисловості, 14,4% – сільського господарства, 13,8% – транспорту та зв’язку, 6,1% – добувної промисловості, 5,1% – енерго- та водопостачання, 3,2% – будівництва, 17,4% – інші. За розміром підприємств: 31,0% – великі, 36,6% – середні, 32,4% – малі.