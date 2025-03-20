ПриватБанк і Shop-Express нададуть малому бізнесу 5000 інтернет-магазинів із безплатним користуванням на рік

Деталі

Мета проєкту – підтримати підприємців у складних умовах війни та допомогти їм зробити старт у сфері електронної комерції.

У рамках проєкту підприємці отримають: рік безплатного користування інтернет-магазином на платформі Shop-Express; дизайн сайту, який легко адаптувати під бренд; підключення до інтернет-еквайрингу LiqPay від ПриватБанку без залучення розробників; кабінет для створення та управління сайтом; можливість додати до 1000 товарів із варіаціями (кольори, розміри тощо).

Щоб скористатися пропозицією, достатньо створити інтернет-магазин на платформі Shop-Express та підключити LiqPay.

Контекст

В середньому кожен українець робить одну покупку в інтернеті в місяць, за даними Meest Shopping. Ця цифра є середньоарефметичною, так як частина тих, хто робить дві покупки на місяць, одну на пів року і одну в місяць – варіюється від 20 до 30%. Одяг є найпопулярнішою категорією для 57% опитаних, разом з тим автозапчастини, спортивні та товари для військових в інтернеті шукає менше 11% респондентів.

У 2024 році зросла частка покупок у діапазоні від 1000 грн до 3000 грн, та 36% опитаних не витрачають на замовлення більше 1000 грн. І лише 1% опитаних здійснював покупку більшу за 15 000 грн.

У січні 2025 року в Україні зареєстрували 21 400 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), водночас припинили діяльність рекордні 59 400 підприємців. Це найбільший розрив між відкриттями та закриттями за останній рік. Чистий відтік склав 38 00 підприємців, свідчать дані YouControl.Market.