В Україні у січні закрилося втричі більше ФОПів, ніж відкрилося – YouControl.Market

У січні 2025 року в Україні зареєстрували 21 400 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), водночас припинили діяльність рекордні 59 400 підприємців. Це найбільший розрив між відкриттями та закриттями за останній рік. Чистий відтік склав 38 00 підприємців. Про це йдеться у аналізі YouControl.Market.

Деталі

Темпи закриття бізнесу суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями. У грудні 2024 року кількість ліквідованих ФОПів становила 22 000, а вже в січні цей показник зріс майже втричі. Основною причиною такого сплеску стало тимчасове призупинення роботи Єдиного державного реєстру з 19.01.2024 до 08.01.2025, говорять дослідники. Скоротилася кількість реєстрацій: у січні 2025 року відкрили на 15% менше ФОПів, ніж у січні 2024-го.

Жінки продовжують лідирувати серед підприємців. У січні 2025 року вони відкрили 61% (13 100) нових ФОПів, тоді як частка чоловіків становила 39% (8 300). Водночас серед закритих бізнесів частка жінок становила 53% (31 500), чоловіків – 47% (27 900).

Найбільшу кількість нових ФОПів зареєстрували у Києві (3 200), Дніпропетровській (2 000.), Львівській (1 600), Київській (1 600), Харківській і Одеській (по 1 500) областях. Закриття ж найбільше торкнулися Дніпропетровської (5 100), Одеської (4 500), Львівської (3 800) та Київської (3 700) областей.

У 2024 році спостерігалося значне зростання чистого відтоку ФОПів: сальдо відкриттів і закриттів склало – 13 100. Тенденція зростання закриття бізнесів продовжилася в січні 2025 року, говорять експерти та виокремлюють кілька головних факторів: реалізацію відкладеного попиту на закриття ФОПів, міграційні та мобілізаційні процеси, нові вимоги сплати ЄСВ. Військові умови та боротьба з тіньовими схемами також вплинули на закриття фіктивних ФОПів.

У січні 2025 року найбільша кількість нових реєстрацій припала на такі сектори, як роздрібна торгівля (24,1% від усіх реєстрацій), ІТ (15,7%), інші послуги (10,9%), транспорт і логістика (6,5%), оптова торгівля (5,3%). Найбільше закриттів зафіксовано в роздрібній торгівлі (30,5% від усіх закритих ФОПів), в ІТ (16,1%) та інших послугах (14,8%).

Контекст

У 2024 році українці відкрили рекордні 314 392 ФОПи, що на 60% більше, ніж у 2022 році. Лідером серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, а у компаніях спостерігався значний приріст у будівництві.

За перше півріччя 2024 року в Україні було закрито майже 92 000 ФОПів, що на 54% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. На 15% збільшилася кількість закритих компаній, зокрема понад 1500 підприємств припинили свою діяльність.

У січні-червні 2024 року в Україні було зареєстровано понад 13 000 нових компаній та майже 148 500 ФОПів, що також є зростанням порівняно з першим півріччям 2023 року.