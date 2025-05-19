Проєвропейський кандидат Нікушор Дан переміг на президентських виборах у Румунії

Центральна виборча комісія Румунії завершила підрахунок голосів на президентських виборах, оголосивши переможцем проєвропейського центриста Нікушора Дана. Його конкурент, ультраправий політик Джордже Сіміон, визнав свою поразку. Про це пише румунський канал Digi 24 19 травня.

Деталі

За підсумками обробки 100% протоколів, Нікушор Дан здобув 53,6% голосів (понад 6,1 млн), тоді як Сіміон отримав 46,4% (близько 5,3 млн). Остаточні результати будуть підтверджені Конституційним судом Румунії.

Явка склала рекордні 64,72% – найвищий показник за останні 30 років, починаючи з перших виборів після падіння комунізму. Нікушор Дан подякував громадянам, які підтримали зміни, закликавши їх активно долучатися до політичного та професійного життя країни.

«Ця перемога належить тисячам людей», – заявив він, наголосивши на важливості участі кожного в новому етапі розвитку Румунії.

Дан також звернувся до румунської діаспори, запевнивши, що батьківщина підтримує їх на шляху до європейської інтеграції та прагне возз’єднання.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з «історичною перемогою», наголосивши, що Україна бачить у Румунії надійного партнера.

«Ми впевнені, що спільна робота зміцнить наші країни та Європу. Україна завжди з повагою ставитиметься до Румунії, особливо вдячна за підтримку в найскладніші часи», – зазначив Зеленський.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

24 листопада 2024 року в Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за результатами якого до другого туру вийшли ультраправий кандидат Келін Джорджеску та проєвропейська лібералка Елена Ласконі, яка випередила прем’єр-міністра Марчела Чолаку лише на 2 700 голосів.

Неочікуваний успіх Джорджеску викликав підозри щодо маніпуляцій через TikTok. Єврокомісія звернулася до платформи з вимогою розкрити інформацію про заходи проти неавтентичної активності та ризики алгоритмів рекомендацій.

Румунська розвідка з’ясувала, що кампанію Джорджеску частково фінансував TikTok-акаунт bogpr, яким керував громадянин Румунії Богдан Песчір. З 24 жовтня по 24 листопада він витратив $381 000 на просування кандидата в TikTok. 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру.

26 лютого 2025 року Джорджеску затримали за звинуваченнями в підбурюванні до антиконституційних дій, поширенні дезінформації, створенні фашистської організації, прославлянні осіб, причетних до геноциду та воєнних злочинів, а також формуванні антисемітської спільноти. Після пред’явлення звинувачень його відпустили під судовий нагляд.