Прямі втрати іноземного бізнесу в Росії перевищили $170 млрд – дослідження KSE Institute

Загальні втрати іноземного бізнесу у Росії перевищили $170 млрд через списання, експропріації, несправедливі судові рішення та податок за вихід, свідчать дані дослідження KSE Institute. Від початку повномасштабного вторгнення понад 1300 міжнародних компаній скоротили або припинили свою діяльність у РФ.

Ключові факти

Основну частину втрат становлять списання активів – понад $167 млрд. З них понад $57 млрд припадає на компанії, активи яких були конфісковані російською владою, передані місцевим структурам або державним установам, хоча їхня ринкова вартість до експропріації оцінювалася у близько $74 млрд. Додатково компанії були змушені сплатити щонайменше $3 млрд «податку за вихід», який став обов’язковою умовою продажу активів і значно зріс із 2023 року.

Найбільше постраждали компанії зі США ($46 млрд), Німеччини ($44,5 млрд), Великої Британії ($35,1 млрд), Франції ($12,1 млрд), Австрії ($6,7 млрд) та Фінляндії ($5,1 млрд).

Серед найбільших втрат – вихід British Petroleum (BP) із «Роснефти» ($25,5 млрд), націоналізація активів Uniper ($22 млрд), Fortum ($4,07 млрд), списання активів ExxonMobil ($4 млрд), Renault ($2,4 млрд) та вимушений продаж Société Générale свого російського бізнесу ($3,3 млрд).

Продаж активів міжнародних компаній у Росії часто відбувався з суттєвим дисконтом – до 90–100% нижче ринкової вартості. Кремль та пов’язані з ним бізнес-групи отримували вигоду від цієї ситуації, викуповуючи активи міжнародних корпорацій фактично за безцінь.

Щонайменше 30 компаній стали жертвами примусового захоплення активів, серед них: Carlsberg, Danone, Fortum, Wintershall Dea, Uniper та ExxonMobil.

У 2023 році компанії сплатили $1,2 млрд «податку за вихід», а у 2024 році до липня – ще $1,5 млрд (еквівалент у доларах за поточним курсом). Загалом податкові втрати бізнесу перевищили $3 млрд. У багатьох випадках вихід із ринку супроводжувався замороженням прибутків, а активи передавалися під контроль російських структур.

Фінансові втрати були найбільшими у секторі енергетики, де загальні списання British Petroleum, ExxonMobil, Fortum, TotalEnergies та Uniper перевищили $60 млрд. В автомобільній промисловості Renault втратила $2,4 млрд, Volkswagen та Nissan також зазнали суттєвих втрат. У фінансовому секторі Société Générale втратила $3,3 млрд, а UniCredit та Raiffeisen Bank зіткнулися з масштабними судовими позовами та списаннями. У сфері споживчих товарів McDonald’s, Nestlé, Unilever, Danone та Carlsberg змушені були або піти з ринку, або розпродати активи за безцінь.

Контекст

Станом на початок березня 2025 року 481 компанія повністю залишила російський ринок, ще близько 1357 бізнесів скоротили операційну діяльність або перебувають у процесі виходу. Водночас понад 2260 міжнародних компаній продовжують працювати в Росії без суттєвих змін, отримуючи прибутки та сплачуючи податки до бюджету країни-агресора.

Вихід міжнародних компаній із Росії посилює економічну ізоляцію країни. Росія втратила значну частку іноземних інвестицій, а її економіка стає дедалі більш залежною від державного контролю та китайських компаній, повідомляє KSE Institute.