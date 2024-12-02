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Акції Carlsberg зросли після того, як компанія повернула контроль над російським підрозділом

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Акції компанії Carlsberg зросли на 3,9% після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ, який припиняє урядовий контроль над російським бізнесом пивоварної компанії. Про це пише Bloomberg 2 грудня. 

Carlsberg володіла восьмома пивоварнями та мав близько 8400 працівників у Росії, а минулого року компанія списала вартість «Балтики» на суму $1,41 млрд.

Деталі 

  • Кремль виключив Baltika Breweries зі списку активів, які перебувають під тимчасовим управлінням, передавши контроль назад компанії Carlsberg.
  • Попри це підвищення, акції Carlsberg ще знизились більше ніж на 10% від початку року.
  • Компанія підтвердила, що ознайомлена з заявою російської влади і наразі оцінює ситуацію.

Контекст 

28 березня 2022 року Carlsberg оголосила про продаж «Балтики» і зупинення інвестицій, виробництва, продажу та реклами бренду в Росії. У червні компанія знайшла покупця на бізнес, який володіє восьмома пивоварнями в Росії. Оцінка частки «Балтики» на ринку становила близько 27%.

16 липня 2023 року президент РФ Володимир Путін передав активи «Балтики» у тимчасове управління «Росмайну». У серпні Carlsberg відмовилася укласти угоду, яка б легітимізувала захоплення активів. Компанія зізналась, що Росія незаконно захопила бізнес, і що вони не допомагатимуть виправдати це.

Через обмежену взаємодію з російською владою з липня Carlsberg не змогла знайти прийнятного рішення щодо ситуації. У відповідь на захоплення активів компанія розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії.

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