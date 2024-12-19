«У нас немає попередніх умов». Путін заявив про готовність до «переговорів» і «компромісів» з Україною

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до «переговорів і компромісів» з Україною, про це він заявив під час пресконференції, пише «Медуза» 19 грудня. За його словами, Україна відмовляється від перемовин.

Ключові факти

«Ми завжди говорили, що готові до переговорів та компромісів. Інша сторона відмовилася від переговорів. Ми ж досягли домовленості у Стамбулі. Повторюю: українська сторона парафувала цей документ, отже, була з ним згодна. А потім чомусь відмовилася», – сказав Путін.

Він заявив, що Росія «готова до компромісу». «Потрібно, щоб той бік був готовий і до переговорів, і до компромісів», – додав він.

За словами російського президента, у РФ немає попередніх умов для переговорів. «Ми готові проводити діалог без попередніх умов. Але на базі того, про що ми домовилися у Стамбулі у 2022 році. І з урахуванням тих реалій, що складаються на землі», – відповів він.

Путін заявив, що готовий вести переговори в Україні з тим, «хто піде на вибори та отримає легітимність». «Ми з будь-якою людиною розмовлятимемо, зокрема й з Зеленським», – пояснив він.

Президент РФ зазначив, що підписувати документи про мир буде лише з «легітимним представником України».

Контекст

20 листопада джерела Reuters повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО.

В інтервʼю японському агентству Kyodo News президент Володимир Зеленський заявив, що команда Трампа вивчає український План перемоги, наголосивши, що капітуляції з боку України не буде.

18 грудня президент наголосив, що не вважає, що Україна перебуває в слабкій позиції для дипломатичних перемовин. «Але я не вважаю також, що ми в сильній позиції. Україні зараз не надано партнерами все те, що Україну дійсно посилює, як потрібно перед будь-якою дипломатією», – додав він.

18 грудня спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир. За його словами, Трамп має змогу домогтися завершення війни ще до кінця 2024 року.