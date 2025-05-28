Президент Росії Володимир Путін висунув умови припинення війни в Україні: письмова обіцянка Заходу не розширювати НАТО на схід і часткове зняття санкцій. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, близькі до Кремля.

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Путін вимагає від західних лідерів письмово зафіксувати відмову від розширення НАТО, зокрема, виключити можливе членство України, Грузії та Молдови, повідомили російські співрозмовники агентства.

Серед інших умов – нейтралітет України, зняття частини західних санкцій, вирішення питання заморожених російських активів і «захист прав російськомовного населення в Україні».

«Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну», – заявив один із співрозмовників, близьких до Кремля. За його словами, якщо Путін не досягне угоди на своїх умовах, він спробує «військовими перемогами» показати Україні та Європі, що «мир завтра буде ще болючішим».

Контекст

Україна наполягає, що Росія не може мати право вето на її прагнення до НАТО, і вимагає від Заходу надійних безпекових гарантій для захисту від майбутніх атак.

НАТО раніше заявляло, що не змінить політику «відкритих дверей» через вимоги Москви.

Після більш ніж двогодинної розмови з Трампом минулого тижня Путін погодився працювати над меморандумом, який визначить основи мирної угоди, включно з термінами припинення вогню. Росія вже готує свій проєкт документа, але терміни завершення невідомі, заявило російське МЗС.

У ніч на понеділок Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні, використавши понад 350 дронів і дев’ять крилатих ракет. Трамп назвав Путіна «божевільним» і пообіцяв посилити санкції, заявивши: «Він вбиває багато людей». 27 травня Трамп знову розкритикував Путіна, написавши в Truth Social, що без його впливу Росія зіткнулася б із «дуже поганими» наслідками, і звинуватив його у «грі з вогнем».