Президент США Дональд Трамп у вівторок висловив розчарування діями президента РФ Володимира Путіна, але ще не визначився з подальшими кроками. Про це пише Politico з посиланням на джерела в адміністрації президента.

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Трамп заявив, що Путін «грає з вогнем», відмовляючись від серйозних переговорів щодо припинення війни в Україні. За даними видання, він розчарований байдужістю Путіна до пропозиції перезавантаження відносин після мирного врегулювання, але рішення щодо зміни політики ще не ухвалено.

«Путін ризикує зруйнувати міст, який Трамп намагається до нього прокласти», – зазначив анонімний представник адміністрації, коментуючи міркування президента.

За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не вирішив, чи запроваджувати нові санкції проти Росії у відповідь на посилення атак на Україну. Європейські союзники, побоюючись, що Трамп може відмовитися від переговорів без покарання Росії, намагаються взяти ініціативу підтримки України на себе.

Трамп із початку президентства робив суперечливі заяви про тиск на Москву, але жодного разу не посилив санкції, попри дії Путіна, пише Politico.

Контекст

Минулого тижня Трамп, за даними Politico, виправдовував небажання Путіна вести переговори, пов’язуючи це з погрозами санкцій від США та Європи. Хоча він розчарований, Трамп проти санкцій, сподіваючись переконати Путіна без тиску, попри застереження, що санкції можуть зашкодити американським компаніям і відштовхнути Росію. Республіканці в Сенаті підтримують санкції, але чекають позиції Трампа.

Його публічна відмова може послабити підтримку або викликати конфлікт у партії. Європейські чиновники зазначають, що Росія відокремлює війну в Україні від відносин зі США, бачачи в них економічний потенціал. Обидві сторони натякають на вигоди від нормалізації відносин після переговорів.

У ніч на понеділок Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні, використавши понад 350 дронів і дев’ять крилатих ракет. Дональд Трамп назвав Путіна «божевільним» і пообіцяв посилити санкції, заявивши: «Він вбиває багато людей».

Трамп може запровадити санкції цього тижня, щоб змусити Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, пише WSJ. Санкції, ймовірно, не торкнуться банків. Розчарований провалом переговорів, Трамп може їх припинити, що суперечить його обіцянці швидко завершити війну. Білий дім тримає «всі варіанти відкритими», за словами прессекретарки Каролін Лівітт.

27 травня Трамп знову розкритикував Путіна, написавши в Truth Social, що без його впливу Росія зіткнулася б із «дуже поганими» наслідками, і звинуватив його у «грі з вогнем». Про нові санкції чи припинення переговорів він не оголосив.