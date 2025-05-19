Путін переконаний, що до кінця року Росія зможе повністю захопити чотири області України – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін, готуючись до телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, вважає, що його війська мають перевагу на фронті та до кінця року зможуть повністю захопити чотири українські області, тому він не поспішатиме з мирними переговорами. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, «обізнане з думками Путіна».

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Путін переконаний, що його армія прорве українську оборону та встановить контроль над чотирма регіонами, на які він претендує, що дозволяє йому не поспішати з укладенням угоди та навряд чи пропонувати Трампу значні поступки.

За інформацією Bloomberg, європейські чиновники висловлюють занепокоєння, що Трамп може наполягати на швидкому врегулюванні конфлікту, який триває вже четвертий рік, попри позицію Росії. Путін, своєю чергою, не демонструє готовності припинити бойові дії, тоді як його війська повільно просуваються на полі бою.

Агентство зазначає, що зусилля США щодо припинення вогню досягли критичної точки, і європейські посадовці сумніваються, чи продовжить Трамп тиснути на Росію, чи перейде до інших питань у разі невдачі.

Трамп пообіцяв поінформувати президента України Володимира Зеленського та деяких союзників по НАТО після розмови з Путіним. Джерела, близькі до Кремля, стверджують, що Путін готовий до тривалої війни, якщо це необхідно для досягнення його цілей, і зберігає оптимізм щодо можливих нових санкцій США.

Водночас Bloomberg наголошує, що впевненість Путіна суперечить оцінкам Заходу. Європейські чиновники вважають, що Росія, яка зазнала значних втрат за понад три роки війни, не має достатньо ресурсів для реалізації його амбіцій.

Скептицизм щодо наступальних можливостей Росії поділяють і деякі російські військові, які воюють в Україні. Джерело, близьке до Міноборони РФ, зазначило, що українські дрони значно ускладнюють і підвищують вартість широкомасштабних наступальних операцій для російської армії.

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Контекст

16 травня Дональд Трамп оголосив, що планує якомога швидше зустрітися з Володимиром Путіним, а також розглядає можливість телефонної розмови з ним для обговорення припинення війни Росії проти України.

Після переговорів у Стамбулі президенти України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели розмову з Трампом, щоб обговорити подальші кроки. Зеленський підкреслив важливість продовження тиску на Росію.

Макрон, спілкуючись із Трампом, зазначив, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів і припинення бойових дій.

В інтерв’ю Fox News Трамп уникнув прямої критики Володимира Путіна як перешкоди для миру в Україні. Натомість він згадав «складну» зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

За словами Трампа, Путін прагне переговорів і втомився від війни. «Він виглядає слабшим, ніж хоче здаватися. Конфлікт мав закінчитися за тиждень. Якби його танки не загрузли, вони б дісталися до Києва за п’ять годин», – заявив Трамп, наголошуючи, що лише він може вирішити конфлікт. «Без моєї участі жодна угода не відбудеться. У мене чудові стосунки з Путіним, і я впевнений, що ми досягнемо згоди», – додав він.